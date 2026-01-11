Narrador pondera situação de Gabigol na Seleção após retorno ao Santos

Gabigol desempenhou um bom futebol e marcou na estreia do Santos no Campeonato Paulista, que coincidiu com a re-estreia do atacante. A atuação do jogador rendeu elogios do narrador André Henning, que cogitou a possibilidade do camisa 9 ser convocado por Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

- É difícil, mas nós já ouvimos muitas vezes do técnico da Seleção Brasileira que ele quer um camisa 9. Eu não vou falar que o Gabriel está na briga agora, mas assim, o que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos 4 anos, não seria nenhuma loucura não descartar. Vai que o Gabriel começa a meter muito gol - disse André Henning.

➡️ Marcão, pai de Gerson, alfineta BAP, presidente do Flamengo

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Gabigol brilha em reestreia no Santos

No segundo tempo de Santos x Novorizontino, Gabigol aproveitou uma sobra dentro da área, chutou firme e marcou seu primeiro gol no retorno ao Santos. Na primeira etapa, o camisa 9 já havia balançado as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre para quem teria sido o gol de empate, após fazer o famoso "coração", se para a família, Neymar ou a namorada Rafaella, Gabigol entrou na brincadeira e respondeu:

— Eles estão todos juntos, então é um coração pra ele, pra ela, pra minha família, todo mundo muito feliz — brincou Gabigol.

➡️ Gabigol se sente em casa e ambiente familiar potencializa brilho na reestreia pelo Santos

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, dia 14, para o primeiro clássico do ano, contra o Palmeiras, na Arena Barueri.

Gabigol celebra gol marcado na sua re-estreia pelo Santos (Foto: Raúl Baretta/Santos)

Próximos jogos da Seleção

Os dois últimos amistosos do Brasil antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026 serão disputadas em março, contra a França e a Croácia. As duas partidas serão realizadas nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Exclusiva: Endrick projeta retorno à Seleção Brasileira sob comando de Ancelotti