O Al-Hilal impediu, nesta segunda-feira (12), o título do Al-Ittihad de Benzema no Campeonato Saudita. A equipe, mesmo após a demissão de Jorge Jesus, atropelou o Al-Orobah por 4 a 0 em Riade, e manteve as chances matemáticas de conquistar a competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os três pontos foram conquistados através dos gols de Mitrovic, Salem Al-Dawsari e do brasileiro Kaio César, que foi às redes duas vezes. Na etapa inicial, o sérvio recebeu cruzamento à meia altura do próprio Salem e completou com a chapa do pé direito para as redes; já na segunda metade do confronto, o capitão e ídolo do clube ganhou na corrida da defesa e cavou na saída de Coucke para ampliar. No fim, Kaio aumentou o marcador ao sofrer e converter um pênalti; e depois, em erro do goleiro, recebeu passe estiloso do compatriota Malcom e bateu de esquerda para fechar a conta.

continua após a publicidade

O triunfo conduziu o Crescente à marca de 68 pontos, seis a menos em relação aos Tigres, com três jogos para o fim. Para ser campeão, o time, agora comandado pelo interino Mohammed Al Shalhoub, precisa vencer os três compromissos restantes e torcer para que o rival conquiste no máximo dois pontos.

➡️ Inter de Milão avança e define data para contratar ex-Botafogo

Em caso de empate por pontos, o critério de desempate primário é o confronto direto. E neste, os líderes têm a vantagem, já que perderam no turno por 3 a 1, mas aplicaram uma goleada por 4 a 1 no returno. Assim sendo, uma simples vitória no próximo compromisso anula as chances de ser ultrapassado, e daria a Benzema o primeiro título da Saudi Pro League desde que chegou ao país, em 2023.

continua após a publicidade

Mitrovic bate para marcar o gol do Al-Hilal na vitória sobre o Al-Orobah (Foto: Reprodução)

🌌 Próximos jogos de Al-Hilal e Al-Ittihad

📆 32ª RODADA

⚽ Al-Raed x Al-Ittihad - 15 de maio - 15h - King Abdullah Sports City Stadium

⚽ Al-Fateh x Al-Hilal - 16 de maio - 12h55 - Al-Fateh Club Stadium

📆 33ª RODADA

⚽ Al-Shabab x Al-Ittihad - 20 de maio - 15h - Al-Shabab FC Stadium

⚽ Al-Wehda x Al-Hilal - 21 de maio - 15h - Prince Abdullah Al-Faisal Stadium

📆 34ª RODADA

⚽ Al-Hilal x Al-Qadisiya - 26 de maio - 15h - Kingdom Arena

⚽ Al-Ittihad x Damac - 26 de maio - 15h - King Abdullah Sports City Stadium