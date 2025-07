Jovens de PSG e Barcelona disputam troféu do Golden Boy

O Golden Boy é a premiação anual entregue pelo jornal italiano "Tuttosport" ao melhor jogador com menos de 21 anos atuando na Europa. Para a edição desse ano, três jovens despontam como favoritos pela pontuação do ranking: Lamine Yamal, do Barcelona; Désiré Doué, do PSG; e Pau Cubarsí, também do Barcelona. Yamal, no entanto, não poderá levar o troféu para casa: o ponta foi o vencedor da edição de 2024, e o regulamento da premiação impede que o mesmo atleta ganhe por dois anos seguidos.

Com Lamine fora da disputa, o atacante francês Doué, de 19 anos – que foi eleito o melhor em campo na final da Champions League, contra a Inter de Milão, após marcar duas vezes na vitória por 5 a 0 – lidera o ranking, com 95,3 pontos. Apenas três décimos atrás (95 pontos), está o zagueiro Cubarsí, de 18 anos – uma das maiores promessas do clube catalão e da seleção espanhola, sendo apelidado de "novo Piqué". Caso o defensor conquiste o prêmio, inclusive, será a quarta vez que um jogador do Barça leva o troféu em cinco anos: Pedri (2021), Gavi (2022) e Yamal (2024). Em 2023, o vencedor foi Bellingham (Real Madrid).

Em 2025, o prêmio – que, desde 2003, é um dos mais tradicionais do futebol europeu – levará em consideração as atuações entre os dias 7 de outubro de 2024 e 18 de maio de 2025. O único brasileiro que integrou a lista dos 100 candidatos foi Endrick, do Real Madrid.

Ranking atualizado do Golden Boy, em julho de 2025

Completam o top 10 do ranking Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Warren Zaïre-Emery (PSG), Dean Huijsen (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Ethan Nwaneri (Arsenal), Geovany Quenda (Sporting) e Arda Güler (Real Madrid).

🏆 Veja todos os vencedores da história do Golden Boy

2003 - Rafael van der Vaart

2004 - Wayne Rooney

2005 - Lionel Messi

2006 - Fábregas

2007 - Agüero

2008 - Anderson

2009 - Alexandre Pato

2010 - Balotelli

2011 - Götze

2012 - Isco

2013 - Pogba

2014 - Sterling

2015 - Martial

2016 - Renato Sánches

2017 - Mbappé

2018 - De Ligt

2019 - João Félix

2020 - Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Bellingham

2024 - Lamine Yamal