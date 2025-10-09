menu hamburguer
Ancelotti é o técnico mais bem pago do mundo; confira a lista

"Gazzetta dello Sport" apurou os salários dos principais treinadores de seleções

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
18:36
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-ANCELOTTI-PRESSER
imagem cameraCarlo Ancelotti é o treinador mais bem pago do mundo no futebol de seleções (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Anunciado na Seleção Brasileira em maio deste ano, diante de um curriculo vasto e uma expectativa grande, Carlo Ancelotti é o treinador mais bem pago no futebol de seleções. Isso é o que indica uma lista apurada pelo jornal "La Gazzetta dello Sport", que coloca o treinador italiano na primeira posição do ranking com um salário de R$ 59 milhões por ano.

Os vencimentos de Carlo Ancelotti na CBF são bem superiores aos demais da lista. O segundo colocado é Thomas Tuchel, da Inglaterra, com salário anual de 5,9 milhões de euros (R$ 36,7 milhões na cotação atual). Julian Nagelsmann, da Alemanha, também está no pódio, recebendo 4,9 milhões de euros por temporada (R$ 30,5 milhões).

Atual campeão do mundo, Lionel Scaloni recebe 2,3 milhões de euros (R$ 14,3 milhões) na Argentina e ocupa apenas a 10ª posição. A grande surpresa do ranking é Fabio Cannavaro, anunciado recentemente pelo Uzbequistão. O italiano, campeão do mundo como jogador em 2006, tem um salário de 4 milhões de euros anuais (R$ 24,8 milhões) no novo emprego.

Carlo Ancelotti com o capitão Marquinhos; Seleção deixa a Granja Comary
Carlo Ancelotti em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Confira os 10 técnicos mais bem pagos no futebol de seleções

  1. Carlo Ancelotti (Brasil): 9,5 milhões de euros
  2. Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,9 milhões de euros
  3. Julian Nagelsmann (Alemanha): 4,9 milhões de euros
  4. Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4 milhões de euros
  5. Roberto Martínez (Portugal): 4 milhões de euros
  6. Didier Deschamps (França): 3,8 milhões de euros
  7. Marcelo Bielsa (Uruguai): 3,5 milhões de euros
  8. Ronald Koeman (Holanda): 3 milhões de euros
  9. Gustavo Alfaro (Paraguai): 2,5 milhões de euros
  10. Lionel Scaloni (Argentina): 2,3 milhões de euros

