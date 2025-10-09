Barcelona mira zagueiro da seleção portuguesa; confira

O Barcelona já está monitorando o mercado para a próxima temporada e mira um zagueiro da seleção de Portugal. Trata-se de Gonçalo Inácio, do Sporting. De acordo com o jornal "A Bola", Deco, diretor desportivo do Barça, teria se encontrado com o agente do defensor português para entender a situação atual do atleta.

Deco está determinado a levar Gonçalo Inácio para o Barcelona em 2026 e, durante uma reunião importante, o diretor desportivo do Barcelona encontrou Miguel Pinho, empresário do zagueiro do Sporting. Aos 24 anos, Inácio tem o perfil que os Blaugranas buscam: canhoto, de boa técnica e acostumado a um jogo de posse de bola.

Mesmo jovem, Gonçalo Inácio tornou-se titular do Sporting cedo e já acumula números expressivos com a camisa dos Leões. São 224 jogos pelos alviverdes, totalizando 21 gols e concedendo 14 assistências, estatísticas surpreendentes para um zagueiro. Por Portugal, o defensor fez sua estreia em 2023 e desde então acumula 17 partidas, duas bolas nas redes e um passe para gol, além de ter sido titular no título da Liga das Nações.

Gonçalo Inácio está na mira do Barcelona (Foto: Twitter/@Goncaloinacio25)

Gonçalo Inácio atrai interesse de outros mercados

Gonçalo Inácio tem contrato com o Sporting até 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (R$ 372,6 milhões na cotação atual). Antes do interesse do Barcelona, Inácio atraiu outros mercados. Na reta final do mercado de verão, o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, tentou o jogador. Em janeiro deste ano, foi o Borussia Dortmund quem pressionou para tirá-lo dos Leões. Mesmo com a possibilidade cada vez mais forte de deixar o clube, existe a expectativa para uma renovação visando valorizar o atleta.

