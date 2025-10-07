Por que a Inglaterra fará um amistoso na Data Fifa ao invés de jogo pelas Eliminatórias?

Na Data Fifa de outubro, a Inglaterra fará um amistoso contra País de Gales, na quinta-feira (9), antes de voltar a jogar pelas Eliminatórias. Mas por que a equipe comandada por Thomas Tuchel será a única dentre as grandes potências da Europa a fazer um confronto sem valor? O Lance! explica.

A Inglaterra está presente no Grupo K, que conta com cinco seleções na disputa das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. Nas Datas Fifas, quatro equipes da mesma chave se enfrentam entre si, enquanto um time sempre estará "sobrando".

Na 7ª rodada das Eliminatórias, a Sérvia encara a Albânia, enquanto a Letônia enfrenta a Albânia pelo Grupo K. No entanto, a Inglaterra volta a campo em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026 contra a Letônia, na terça-feira (14).

Embora possa parecer estranho, essa situação ocorre com todas as seleções que estão inseridas em grupos com cinco equipes. Em junho, a Inglaterra chegou a realizar um amistoso contra Senegal dias após encarar Andorra devido ao fato de não ter compromisso pelas Eliminatórias na 4ª rodada do torneio.

Como é a situação de quem veio da Nations League?

A situação da Inglaterra é diferente das seleções que estavam na disputa do mata-mata da Nations League, como Holanda e Itália. Estas duas equipes não disputaram as duas primeiras rodadas das Eliminatórias, pois estavam nas quartas de final da Liga das Nações e estavam com seus calendários ocupados na Data Fifa de março.

Desde então, Holanda e Itália disputam dois jogos pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026 em todas as Datas Fifas. Os exemplos da Laranja Mecânica e da Azzurra também são válidos para Croácia e Dinamarca.

As equipes que chegaram às semifinais da Nations League iniciaram suas trajetórias nas Eliminatórias em grupos com apenas quatro seleções, como são os casos de Portugal, Espanha, França e Alemanha.

Por que a situação da Inglaterra é diferente nas Eliminatórias?

Na Nations League, a Inglaterra estava presente na Liga B após ter sido rebaixada da Liga A em 2022/2023. No Grupo 2 da Liga B, a equipe de Thomas Tuchel, que na época era comandada por Gareth Southgate, liderou a chave e conquistou a promoção direta para a Liga A 2026/2027 sem a necessidade de jogar playoffs.

O caso da Inglaterra se assemelha ao da Noruega, que está presente no Grupo I das Eliminatórias ao lado da Itália e outras três seleções. Na Data Fifa de outubro, a equipe de Erling Haaland encara Israel, no sábado (11), mas fará um amistoso contra a Nova Zelândia, na terça-feira (14), enquanto as outras quatro equipes de sua chave se enfrentarão entre si.

Com 100% de aproveitamento, a Inglaterra tem chance de se classificar para a Copa do Mundo ao fim da atual Data Fifa dependendo dos resultados entre Albânia e Sérvia. A equipe de Thomas Tuchel busca chegar aos 18 pontos em caso de vitória sobre a Letônia, na terça-feira (14).

