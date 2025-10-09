Atacante do Palmeiras reage à primeira convocação para Seleção Brasileira: ‘Momento perfeito’
Tainá Maranhão disputará amistosos da Seleção em outubro
A atacante Tainá Maranhão, do Palmeiras, celebrou com emoção sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal. A jovem foi chamada pelo técnico Arthur Elias para disputar os amistosos de outubro, contra Inglaterra e Itália.
Tainá é uma das novidades da lista divulgada nesta quinta-feira (9), ao lado da lateral Isabela, do PSG. Ambas já tiveram passagens pelas categorias de base da Seleção e agora ganham a chance de representar o Brasil entre na equipe principal.
— Sonho de criança realizado! Primeira convocação para a Seleção principal. Deus é maravilhoso... Tantos momentos e ele escolheu o perfeito. Sentimento inexplicável — escreveu a jogadora nas redes sociais.
A lista da Seleção feminina traz 23 atletas, com oito atacantes: além de Tainá, Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Jheniffer (Tigres-MEX), Dudinha (San Diego Wave), Ludmila (Chicago), Amanda Gutierres (Palmeiras), Bia Zaneratto (Kansas).
O Brasil fará dois amistosos na Europa neste mês de outubro. O primeiro será contra a Inglaterra, no dia 25, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, o Brasil encara a Itália, em 28 de outubro, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
A temporada de Tainá Maranhão no Palmeiras
Tainá Maranhão, ponta dribladora do Palmeiras, vive grande fase em 2025, com oito gols e oito assistências em 29 partidas.
Ao lado da artilheira Amanda Gutierres, ela se destaca pela velocidade, drible e qualidade de finalização, podendo atuar pelo lado direito ou esquerdo de ataque.
➡️ Com Palmeiras e Corinthians em alta, veja novidades da Seleção feminina
Amistosos da Seleção feminina
Inglaterra x Brasil
- 📅 25 de outubro (sexta-feira)
- 🕐 13h30 (de Brasília)
- 📍 Etihad Stadium – Manchester (ING)
Itália x Brasil
- 📅 28 de outubro (terça-feira)
- 🕐 13h15 (de Brasília)
- 📍 Estádio Ennio Tardini – Parma (ITA)
