Em grande forma, Lamine Yamal vem sendo um dos grandes - se não o grande - protagonistas do Barcelona. O jogador está em ótima fase e tem surpreendido o mundo futebolístico com seu talento. Dessa vez, foi o meio-campista inglês Cole Palmer que se derreteu pelo astro da Catalunha, afirmando que, atualmente, o atacante é o melhor jogador do mundo.

O jogador do Chelsea deu entrevista ao portal "Sky Sports" e expressou a sua admiração pelo camisa 19 do Barcelona. Cole Palmer não hesitou em dizer que considera Yamal como o melhor jogador de futebol do mundo. O astro do Blues também completou que tudo que o espanhol faz, dá mais vontade de vê-lo jogar.

- Acho que ele é o melhor jogador do mundo atualmente. Tudo o que ele faz em campo te faz sentir ao vê-lo jogar - afirmou Cole Palmer.

Lamine Yamal em aquecimento antes de Barcelona x Real Madrid, pela Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

O inglês também relembrou o duelo entre Barcelona e Inter de Milão, onde Lamine Yamal foi um dos grandes destaques do confronto. Questionado sobre a atuação do espanhol, Cole Palmer afirmou que o astro tem muita maturidade para alguém da idade dele.

- Não é só a técnica dele, mas também a psicologia e a maturidade. Ele tem uma confiança tremenda e não tem medo de tentar, apesar da idade - completou o jogador.

Cole Palmer em uma missão pela Conference League com o Chelsea

O Chelsea atravessa um momento decisivo na temporada. Sob o comando de Maresca, o time londrino busca entrar para a história como o primeiro clube a conquistar as três principais competições europeias. Para alcançar esse feito, a equipe precisará superar o Betis na final da Conference League, marcada para o dia 28 de maio.

Cole Palmer celebra gol pelo Chelsea na Premier League (Foto: Ben Stansall / AFP)

Atualmente, o Blues ocupa a quinta colocação na Premier League e tem a vaga na próxima edição da Champions League praticamente assegurada. Na entrevista, o atacante Cole Palmer comentou sobre as mudanças desde a chegada do novo treinador e avaliou seu desempenho individual.

- Tem sido bem diferente da temporada passada, principalmente em termos de sistema de jogo. No início da temporada, marquei 14 gols nos meus primeiros 20 jogos e depois tive uma pequena queda. Eu sabia que isso ia acontecer. Faz parte, e não me preocupou - declarou Palmer.

