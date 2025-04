Enzo Maresca, treinador do Chelsea, apontou questão mental para baixo rendimento do meio campista Cole Palmer. Em declaração, o técnico afirmou que jogador enfrenta dificuldades, mas que continua o mesmo de antes.

O inglês, de 22 anos, está sem marcar há 16 jogos e, durante o jejum, teve mais chutes a gol que seus companheiros de equipe, na Premier League.

O meio-campista surpreendeu ao cair de rendimento, já que marcou 14 vezes em seus primeiros 23 jogos da temporada. Para Maresca, o problema não é da equipe e, sim, da mentalidade do jogador.

Confira declaração completa de Maresca

— Com certeza é uma questão mental, não é tática ou técnica. Cole continua sendo o jogador que marcou 14 gols em 20 jogos. O estilo é o mesmo, o técnico é o mesmo, o clube é o mesmo. Nada mudou em relação ao Cole. É apenas a mentalidade neste momento. Dá para ver que ele está um pouco preocupado porque quer ajudar o time, mas ele mostrou o quanto estava feliz depois do Fulham. Com certeza ele vai marcar gols. Se você analisar jogo a jogo, ele teve pelo menos uma ou duas chances em cada jogo, então não se trata de como o time está jogando. — disse Maresta antes de partida do Chelsea contra Everton

Chelsea vence Everton, sem gol de Cole Palmer

Com a reta final da Premier League se aproximando, o Chelsea segue na briga por uma vaga na próxima Champions League, e a vitória sobre o Everton por 1 a 0 foi mais uma etapa rumo ao futebol continental na próxima temporada. A partida válida pela 34ª rodada teve início às 8h30 (horário de Brasília) e os Blues venceram com um gol marcado por Nicolas Jackson.

A partida foi decidida com um gol marcado pelo atacante Nicolas Jackson aos 26 minutos do primeiro tempo. O lance teve origem em uma roubada de bola Enzo Fernández no meio campo, que serviu para o atacante senegalês finalizar de fora da área no canto do goleiro Jordan Pickford.