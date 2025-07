Em estreia de ex-United, Arsenal vira contra Newcastle em amistoso

O Arsenal venceu o Newcastle por 3 a 2 na manhã deste domingo (27), em amistoso de pré-temporada. A partida ocorreu no Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura), com início às 8h30 (de Brasília). Os gols foram marcados por Merino, Alex Murphy (contra) e Odegaard, aos Gunners, enquanto Elanga e Jacob Murphy diminuíram à equipe de Eddie Howe.

Como foi o amistoso entre Arsenal e Newcastle?

PRIMEIRO TEMPO

Logo nos primeiros minutos da partida, o Newcastle abriu os trabalhos com gol do estreante Elanga, ex-Manchester United. Tonali aparece pela direita em boa construção dos Magpies, cruzou por baixo e encontrou o atacante, que finalizou mascado, mas venceu o goleiro Raya. Arsenal 0 x 1 Newcastle.

Com o tempo, o Arsenal começou a aproveitar as chances no clássico inglês. Aos 32 minutos, Bruno Guimarães foi desarmado no campo de defesa por Merino, os Gunners aproveitaram a oportunidade próximo ao gol adversário, Havertz ajeita para Merino finalizar de primeira para mandar no canto direito da meta adversária. Arsenal 1 x 1 Newcastle.

Em dois minutos, os londrinos tiveram outro ataque rápido, Havertz cruzou para o meio da área e o lateral-esquerdo Murphy tentou cortar, mas empurrou para dentro para o próprio gol. Arsenal 2 x 1 Newcastle.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Arsenal fez apenas uma alteração, enquanto o Newcastle mudou mais da metade do time. A equipe de Arteta persistiu no campo adversário, mas viu os Magpies igualarem o placar: Jacob Murphy, que entrou na segunda etapa, recebeu bola no campo de ataque, arriscou finalização de fora e mandou no canto esquerdo de Raya para empatar o jogo. Arsenal 2 x 2 Newcastle.

Após sofrer revés, os Gunners fizeram alterações na equipe e permaneceu na mesma tônica, mas viram dificuldades para movimentar o placar. Porém, Max Dowman fez grande jogada, foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Odegaard bateu forte à meia altura na esquerda e abriu vantagem ao time londrino nos minutos finais da partida. Arsenal 3 x 2 Newcastle.

Havetz e Burn disputam bola no amistoso ARsenal x Newcastle (Foto: Roslan RAHMAN / AFP)

O que vem por aí?

O Arsenal fará seu terceiro amistoso preparatório para a temporada 2025/26 contra o Tottenham, na próxima quinta-feira (31), às 8h30 (de Brasília), no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong. O Newcastle, por sua vez, enfrenta o time de estrelas da liga sul-coreana (Korea League Stars), na quarta (30), às 8h, no Suwon World Cup Stadium, na Coreia do Sul.

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 3 x 2 Newcastle

Amistoso internacional - Pré-temporada 2025

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho, às 8h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Singapura, em Kallang (Singapura)

🥅 Gols: Elanga 5'/1°T (0-1); Mikel Merino 32'/1°T (1-1); Alex Murphy [GC] 34'/1°T (2-1); Jacob Murphy 13'/2°T (2-2); Odegaard 39'/2°T (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Zubimendi (ARS); Jamaal Lascelles (NEW)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya (Kepa); White (Nichols), Saliba (Salmon), Calafiori (Kiwior) e Lewis-Skelly (Zinchenko); Ethan Nwaneri (Odegaard), Zubimendi (Norgaard) e Mikel Merino (Declan Rice); Bukayo Saka (Dowman), Havertz (Gabriel Martinelli) e Trossard (Harriman-Annous).

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope (John Ruddy); Trippier (Livramento), Lascaelles (Schär), Burn (Botman-Ashby) e Alex Murphy (Matt Targett); Bruno Guimarães (Emil Krafth), Tonali (Lewis Miley) e Willock (Joelinton); Elanga (Jacob Murphy), William Osula (Sean Neave) e Anthony Gordon (Harvey Barnes).

