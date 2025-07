O Göztepe, da Turquia, anunciou, na segunda-feira (30), a contratação do atacante Janderson, artilheiro do Vitória, que está na disputa da Série A do Brasileirão. O centroavante fechou um vínculo válido por três anos, com opção de extensão para mais uma temporada no futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Executivo do Vitória explica postura em contratações: ‘Temos que olhar para fora’

A transferência custará cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões na cotação atual). O valor será pago em parcelas, segundo o presidente do Leão, Fábio Mota.

- Estou muito feliz em receber o Janderson em nossa equipe. Ele vem da Série A do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito competitivo, e traz qualidades importantes que se adaptam perfeitamente ao nosso estilo de jogo. Acreditamos que ele será um grande trunfo para a equipe. Desejamos a ele muito sucesso em nosso clube e estamos ansiosos para crescermos juntos - afirmou Ivan Mance, diretor esportivo do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Janderson chegou ao Leão da Barra em abril de 2024, comprado junto ao Botafogo de John Textor por cerca de R$ 5 milhões. Neste ano, foram oito gols marcados em 34 compromissos, sendo o artilheiro do time na temporada.

continua após a publicidade

🔢 Adeus à Série A: números de Janderson pelo Vitória

⚽ 63 jogos

⌛ 3.845 minutos em campo

🥅 11 gols marcados

📤 4 assistências

✅ 22 vitórias

🟰 17 empates

❌ 24 derrotas

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.