Cristiano Ronaldo quebra a internet com gol antológico: ‘Melhor da história’

O português Cristiano Ronaldo anotou um golaço neste sábado (18), na goleada do Al-Nassr por 5 a 1 contra o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita. O atacante recebeu a bola no bico da área, fintou o marcador e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro. Nas redes sociais, torcedores se impressionaram com o tento do craque.

Com o golaço anotado neste sábado (18), Cristiano chegou aos 949 tentos na carreira. Restam apenas 51 para o português atingir a marca de mil gols oficiais. Na próxima rodada, dia 25, o Al-Nassr encara o Al Hazm. Antes, a equipe do português encara o FC Goa, da Índia, pela segunda divisão da Liga dos Campeões da Ásia.

