menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Cristiano Ronaldo quebra a internet com gol antológico: ‘Melhor da história’

Atacante contribuiu na vitória do time contra o Al Fateh

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
17:54
Atualizado há 2 minutos
Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo marcou golaço pelo Al-Nassr (Foto: Fayez NURELDINE/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O português Cristiano Ronaldo anotou um golaço neste sábado (18), na goleada do Al-Nassr por 5 a 1 contra o Al Fateh, pelo Campeonato Saudita. O atacante recebeu a bola no bico da área, fintou o marcador e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro. Nas redes sociais, torcedores se impressionaram com o tento do craque.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o golaço anotado neste sábado (18), Cristiano chegou aos 949 tentos na carreira. Restam apenas 51 para o português atingir a marca de mil gols oficiais. Na próxima rodada, dia 25, o Al-Nassr encara o Al Hazm. Antes, a equipe do português encara o FC Goa, da Índia, pela segunda divisão da Liga dos Campeões da Ásia.

Veja as reações nas redes sociais:

Cristiano Ronaldo comemora gol do Al-Nassr sobre o Al-Ahli, na Supercopa Saudita
Faltam apenas 51 gols para Cristiano Ronaldo atingir a marca do milésimo gol (Foto: Wun Suen/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias