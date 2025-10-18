Europeus se impressionam com atuação de cria do Palmeiras: ‘Temos que trazer’

A atuação de um cria do Palmeiras na Europa chocou muitos torcedores espanhóis neste sábado (18). Vitor Reis, do Girona, fez um jogo espetacular na derrota do Girona para o Barcelona pela 9° rodada da La Liga.

continua após a publicidade

Em um jogo repleto de emoções, golaço e até expulsão, o Barcelona venceu o Girona por 2 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Vitor Reis, ex-Palmeiras, não foi driblado, teve 14 cortes e venceu todos os seus duelos áereos na partida. Ele ainda criou uma grande chance, de acordo com os dados do Sofascore.

➡️Atitude de Memphis Depay em Corinthians x Atlético viraliza: ‘Chocante’

Nas redes sociais, a atuação do cria da base do Palmeiras repercutiu demais em todo continente europeus. Teve até torcedor do Manchester City pedindo para o clube trazer o brasileiro de volta. Ele está emprestado ao Girona. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é destaque do Girona. (FOTO: Girona FC)

Veja vídeo da atuação do ex-Palmeiras e repercussão europeia

Tradução: Vitor Reis. Precisamos trazer ele de volta temporada que vem. Muito bom.

Tradução: Futuro gigante pela frente.

Tradução: A partida do Vitor Reis é espetacular

Tradução: Vitor Reis estava lutando sozinho contra o Barcelona.

Jogo teve protestos dos jogadores

Em um jogo repleto de emoções, golaço e até expulsão, um gesto após o apito inicial chamou a atenção: jogadores das duas equipes participaram de um protesto contra a realização da partida da liga nacional que será realizada em Miami, nos Estados Unidos — manifestação que vem marcando todos os jogos desta rodada da competição.

Apesar da vitória do Barcelona, a atuação de Vitor Reis, ex-Palmeiras, foi muito elogiada nas redes sociais europeias. O jovem zagueiro formado no Palmeiras pertence ao Manchester City, mas foi emprestado ao Girona durante a temporada de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O curioso é que justamente uma partida do Barcelona será realizada fora do território espanhol: o duelo contra o Villarreal, válido pela 17ª rodada de La Liga, está marcado para dezembro de 2025. A expectativa era de que os catalães não aderissem ao protesto, mas, assim como os atletas do Girona, eles também permaneceram parados nos 15 segundos iniciais de jogo que teve destaque de jovem ex-Palmeiras.