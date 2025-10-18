Após conquistar a Libertadores Feminina 2025, o Corinthians confirmou presença na primeira edição do Copa das Campeãs de Clubes, que terá a fase final em Londres, na Inglaterra, em 2026. As Brabas entram direto nas semifinais e vão encarar o Gotham FC, dos Estados Unidos, campeão da Concachampions Feminina, em busca do título mundial. O torneio será entre 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026.

Do outro lado da chave está o Arsenal, vencedor da Champions League Feminina e anfitrião do torneio. As inglesas enfrentam o vencedor do confronto entre Wuhan Jiangda (CHN) e o representante africano, que será definido em 23 de novembro.

Corinthians x Gotham FC (semifinal)

Arsenal x vencedor de Wuhan Jiangda (CHN) x representante africano (semifinal)

Como foi o título do Corinthians

O Corinthians garantiu o hexacampeonato da Libertadores Feminina na tarde deste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em uma final equilibrada contra o Deportivo Cali, a partida terminou 0 a 0 no tempo normal, e o título foi decidido nas penalidades.

As Brabas venceram por 5 a 3, com gols de Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, enquanto o time colombiano desperdiçou uma cobrança com Ibargüen. Com a conquista, o Corinthians fechou o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo, reforçando a hegemonia do clube no futebol feminino sul-americano.

