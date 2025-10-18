Campeão da Libertadores, Corinthians disputará ‘Mundial’ feminino em 2026
Brabas enfrentam o Gotham
- Matéria
- Mais Notícias
Após conquistar a Libertadores Feminina 2025, o Corinthians confirmou presença na primeira edição do Copa das Campeãs de Clubes, que terá a fase final em Londres, na Inglaterra, em 2026. As Brabas entram direto nas semifinais e vão encarar o Gotham FC, dos Estados Unidos, campeão da Concachampions Feminina, em busca do título mundial. O torneio será entre 28 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026.
Relacionadas
- Fora de Campo
Atitude de Memphis Depay em Corinthians x Atlético viraliza: ‘Chocante’
Fora de Campo18/10/2025
- Lance! Biz
Corinthians fatura quantia milionária por título da Libertadores Feminina
Lance! Biz18/10/2025
- Futebol Feminino
VÍDEO: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores na Neo Química Arena
Futebol Feminino18/10/2025
Do outro lado da chave está o Arsenal, vencedor da Champions League Feminina e anfitrião do torneio. As inglesas enfrentam o vencedor do confronto entre Wuhan Jiangda (CHN) e o representante africano, que será definido em 23 de novembro.
- Corinthians x Gotham FC (semifinal)
- Arsenal x vencedor de Wuhan Jiangda (CHN) x representante africano (semifinal)
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Como foi o título do Corinthians
O Corinthians garantiu o hexacampeonato da Libertadores Feminina na tarde deste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em uma final equilibrada contra o Deportivo Cali, a partida terminou 0 a 0 no tempo normal, e o título foi decidido nas penalidades.
➡️ Dia do médico: a importância da atenção à saúde no futebol feminino
As Brabas venceram por 5 a 3, com gols de Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, enquanto o time colombiano desperdiçou uma cobrança com Ibargüen. Com a conquista, o Corinthians fechou o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo, reforçando a hegemonia do clube no futebol feminino sul-americano.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Matéria
- Mais Notícias