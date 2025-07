Entenda a situação da renovação de Vini Jr com o Real Madrid

Um dos protagonistas do Real Madrid, Vini Jr tem seu futuro incerto na equipe. A sua renovação com o time se tornou uma verdadeira novela, já que o jogador vem pedindo um valor em que clube comandando por Florentino Pérez não está a fim de arcar. Deste modo, as tratativas de uma renovação estão travadas.

Segundo o jornal "Diario AS", desde a abordagem inicial do clube em fevereiro, nenhuma nova rodada de conversas ocorreu entre as partes. O impasse envolve principalmente o valor salarial desejado pelo brasileiro, que já figura entre os jogadores mais bem pagos do elenco. Entretanto, Vini Jr já chegou a declarar publicamente que esperava uma rápida resolução, afirmando que esperava que a situação fosse resolvida o mais breve possível, já que jogar no Real Madrid é um sonho, e seu objetivo é fazer história no time.

Real Madrid não quer pagar o valor pedido por Vini Jr

Segundo o "Diario As", Vini Jr teria pedido em torno de 20 milhões de euros líquidos por temporada. O atual contrato do brasileiro, assinado em 2022, teria começado em 10 milhões, e chegando até 18 milhões, com bônus e metas batidas. Deste modo, o valor pedido pelo brasileiro não seria tão impactante ao clube. Mesmo assim, o valor pedido ultrapassaria o salário fixo de Mbappé, que recebe 15 milhões de euros líquidos, e o Real Madrid estaria tentando evitar um possível desequilíbrio na folha salarial.

O vínculo atual de Vini Jr vai até junho de 2027. No entanto, a partir do meio de 2025, ele já estará nos 18 meses finais do contrato - um período considerado sensível, já que jogadores desse nível podem sair a custo zero, ou por um valor muito abaixo do preço de mercado do jogador, se não houver acordo antes disso. Segundo o Diario AS, a ideia do Real Madrid é retomar as tratativas apenas em 2026, o que acende o alerta.

Internamente, há preocupação de que essa demora possa enfraquecer a posição do clube em futuras negociações. A possibilidade de ofertas da Premier League ou mesmo uma reabertura do interesse saudita - que chegou a oferecer ofertas bilionárias ao jogador - não está descartada.

