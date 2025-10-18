Capitães de Argentina e Marrocos reeditam momento icônico antes da final do Mundial Sub-20

A véspera da grande decisão do Mundial Sub-20 foi marcada por um encontro simbólico entre os capitães de Argentina e Marrocos. A dupla se reuniu neste sábado (18) no Sky Costanera, ponto turístico mais alto da América do Sul, para uma sessão de fotos ao lado da cobiçada taça do torneio.

O cenário não poderia ser mais emblemático: a mais de 300 metros de altura, com vista panorâmica de Santiago e da Cordilheira dos Andes, os jovens líderes reproduziram um gesto que remete à final da Copa do Mundo de Clubes de julho, quando Cole Palmer (Chelsea) e Ousmane Dembélé (PSG) posaram juntos no topo do Rockefeller Center, em Nova York, na véspera da decisão vencida pelos ingleses.

Cole Palmer, astro do Chelsea, e Dembélé, craque do PSG, no topo do Rockefeller Center, em Nova York, antes da final (Foto: Fifa/Divulgação)

A ação, promovida pela FIFA, simboliza o espírito de respeito e união entre as seleções finalistas — e aquece o clima para o confronto decisivo deste domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile.

Argentina busca o sétimo título

A Argentina, maior campeã da história do Mundial Sub-20, chega à final com uma campanha sólida e consistente. Sob o comando de Diego Placente, a equipe sofreu apenas dois gols em toda a competição — ambos ainda na fase de grupos.

Com uma defesa bem postada em linha de cinco e talentos em ascensão no futebol europeu, como Gianluca Prestiani (Benfica), a seleção albiceleste superou adversários de peso como Itália, Nigéria, México e Colômbia para alcançar a decisão.

Caso conquiste o troféu neste domingo, a Argentina somará sete títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 e 2007), ampliando sua hegemonia no torneio e se distanciando ainda mais do Brasil, segundo maior vencedor, com cinco conquistas.

Troféu do Mundial Sub-20 (Foto: Divulgação/FIFA)

Marrocos faz história e sonha com feito inédito

Do outro lado, Marrocos vive um momento histórico. A seleção africana alcançou pela primeira vez a final da competição, superando a campanha de 2005, quando terminou na quarta colocação.

Após liderar o equilibrado Grupo C, que contava com Brasil, Espanha e México, os marroquinos mostraram talento e organização, impulsionados pelo artilheiro Yassir Zabiri, destaque do Famalicão (Portugal).

Agora, buscam fazer história ao conquistar o segundo título africano no torneio — o primeiro desde Gana 2009.

Final do Mundial Sub-20

Argentina x Marrocos

domingo (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI)

Transmissão: Cazé TV e SporTV

