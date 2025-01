Chile e Paraguai vencem na estreia do Sul-Americano sub-20 e dividem liderança

Jogando em casa, a Venezuela perdeu para o Chile na estreia do Sul-Americano sub-20 na noite desta quinta-feira (23). A anfitriã da competição continental perdeu por 2 x 1, mesmo placar que o Paraguai venceu o Peru poucas horas depois.

O resultado colocou as duas seleções na ponta do Grupo A, que ainda tem o Uruguai na tabela. Por terem cinco países na mesma chave, uma delas não joga na rodada. No Grupo B, estão Brasil, Argentina, Colômbia, Bolívia e Equador.

➡️ Sul-Americano sub-20: o que está em jogo na competição que começa nesta quinta

Nesta rodada, a Colômbia folga e não jogará. A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina já na estreia, que acontece na noite desta sexta-feira (24). Bolívia e Equador se enfrentam na outra partida de sexta.

Julio Enciso marcou os dois gols pela seleção do Paraguai na Liga dos Campeões.

Jogando no Metropolitano de Lara, o destaque da partida foi para o atacante chileno Juan Rossel, de 19 anos, que atua pelo Universidade Católica. O placar foi aberto pela seleção chilena aos 34 minutos do primeiro tempo e ampliado aos 40. A Venezuela diminuiu nos acréscimos da primeira etapa com Kervin Andrade, meia promissor que veste a camisa do Fortaleza. No duelo entre Paraguai e Peru, os peruanos saíram na frente do placar e sofreram a virada.

Na próxima rodada, o Chile enfrenta o Uruguai, que fará sua estreia na competição. A dona da casa, a Venezuela, duela com o Peru. A competição vai até o dia 16 de fevereiro e a classificação é importante porque dará a classificação à quatro seleção uma vaga direta no Mundial, além do Chile, que é anfitrião e tem lugar garantido no campeonato.

Sistema de disputa do Sul-Americano Sub-20 2025

A competição deste ano será realizada em quatro cidades venezuelanas, marcando a quinta vez que o país acolhe o evento. As fases de grupos serão em Cabudare e Valência, e as finais em Caracas e Puerto de la Cruz.

Dez seleções competirão, divididas em dois grupos, com o Brasil, campeão atual, no Grupo B, ao lado de Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia. A Seleção Brasileira está sob o comando de Ramon Menezes. O Grupo A inclui a Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

Após a fase de grupos, as três melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase final, um hexagonal onde todos jogam entre si. As quatro melhores equipes desta fase se classificarão para a Copa do Mundo Sub-20 2025. Se o Chile estiver entre os quatro primeiros, a vaga adicional será para o quinto colocado.