São Paulo x Corinthians: quem terá torcida na final da Copinha?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada entre São Paulo e Corinthians, que será realizada no próximo sábado (25), às 10h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, terá torcida única. Por determinação do Ministério Público de São Paulo, apenas a torcida do Tricolor marcará presença no estádio.

A restrição de torcida única é uma medida adotada desde 2016 pelo Ministério Público de São Paulo para jogos entre grandes clubes, visando reduzir a violência entre torcedores. Esta decisão segue a política implementada após um incidente fatal em abril de 2016, que resultou na morte de um indivíduo por bala perdida durante um confronto entre torcidas.

A definição do mando de campo é atribuída com base no desempenho dos times durante o torneio. O São Paulo, com sete vitórias e um empate, superou o Corinthians, que teve seis vitórias, um empate e uma derrota.

Além disso, a final marca a reinauguração do Pacaembu após reformas, com um alvará temporário de funcionamento emitido pela Prefeitura de São Paulo, limitando a capacidade do estádio a 20 mil espectadores.

Jogadores do São Paulo comemorando um gol na Copinha 2025 (Foto: Guilherme Veiga/São Paulo FC)

