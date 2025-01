Copinha: veja valores e como comprar ingressos para São Paulo x Corinthians

São Paulo e Corinthians disputam no próximo sábado, 25, às 10h (de Brasília), a final da Copinha no Pacaembu. O Tricolor, com a melhor campanha da competição, entra em campo em busca do pentacampeonato, enquanto o Timão busca erguer sua 12ª taça e se consolidar como maior campeão da história do torneio.

Por determinação do Ministério Público de São Paulo, a final da Copinha será realizada com torcida única, garantindo a presença apenas de torcedores do São Paulo no estádio. Essa decisão se deve à segurança em clássicos paulistas, uma medida adotada desde 2016.

Assim, o Tricolor será o mandante na decisão, devido à melhor campanha durante o torneio. Enquanto o São Paulo tem sete vitórias e um empate, o Corinthians conseguiu seis vitórias, um empate e uma derrota.

A final entre São Paulo e Corinthians será a terceira da história da Copinha envolvendo as duas equipes. Em 1993, o Tricolor venceu por 4 a 3, enquanto em 2004 o Timão levou a melhor com um triunfo por 2 a 0.

Os ingressos para a grande decisão já estão à venda e podem ser adquiridos exclusivamente pelo aplicativo BipFut. A plataforma exige cadastro com reconhecimento facial para garantir maior segurança e agilidade no acesso.

Confira os preços dos ingressos e setores disponíveis:

Arquibancada Norte – R$ 60 (com meia a R$ 30)

Arquibancada Leste Central – R$ 80 (com meia a R$ 40)

Arquibancada Leste Esplanada – R$ 80 (com meia a R$ 40)

Arquibancada Oeste Esplanada – R$ 80 (com meia a R$ 40)

Arquibancada Oeste Central – R$ 120 (com meia a R$ 60)