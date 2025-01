Dos 23 jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, que começa nesta quinta-feira, apenas cinco não atuam em clubes do Brasil: o zagueiro Bordon (Lazio), o volante Gabriel Moscardo (Reims), e os atacantes Deivid Washington (Chelsea), Pedrinho (Zenit) e Wesley (Al-Nassr). O Brasil estreia nesta sexta (24), contra a Argentina, no estádio Misael Delgado, em Valência.

O Internacional é o clube que cedeu mais atletas (4), seguido pelo Grêmio (3). Entre os convocados também está o zagueiro Jair Cunha, do Santos, que estava negociando com o Botafogo.

Ansiedade para a estreia no Sul-Americano sub-20

O goleiro Robert, que defende o Atlético-MG, disse que o fato de a estreia no Sul-Americano sub-20 ser contra o maior rival do continente, a Argentina, é um fator que gera ansiedade para a competição.

- Está todo mundo ansioso para a estreia, que vai ser logo contra a nossa maior rival, a Argentina. Espero que todo mundo faça um bom jogo, porque a preparação está sendo muito boa, desde o início em maio (do ano passado). O grupo está bem unido e fechado e com as ideias do Ramon. Se Deus quiser, vamos fazer uma grande estreia - disse Roberto em entrevista à CBF TV.

Ramon elogia elenco

O técnico Ramon Menezes ressaltou a fora do elenco e da posição de cada um deles no cenário nacional.

- É um grupo muito forte, jovens atletas, vários deles já estão atuando fora do país, e outros chamando muita atenção no cenário nacional. O futebol brasileiro sempre tem grandes valores. O nosso trabalho aqui também é (passar) a visão para os atletas da importância de vestir a camisa da Seleção Brasileira - disse o treinador.

Técnico Ramon Menezes, da Seleção Brasileira sub-20 (foto: Staff Images / CBF)

Veja os convocados para a Seleção Brasileira para o Sul-Americano Sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Henrique Menke - Internacional

Robert - Atlético-MG

Laterais

Igor Eduardo - Grêmio

Igor Felisberto - São Paulo

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco

Zagueiros

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Cunha - Santos

Meio-campistas

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Clube de Reims (FRA)

Atacantes

Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Gustavo Prado - Internacional

Nathan Fernandes - Grêmio

Pedrinho - Zenit (RUS)

Rayan - Vasco

Ricardo Mathias - Internacional

Wesley - Al-Nassr (SAU)