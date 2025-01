Oscar rouba a cena com lance plástico em São Paulo x Guarani: ‘Absurdo’

Principal reforço do São Paulo para a temporada 2025, o meia Oscar estreou oficialmente pelo clube no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (23), o jogador de 33 anos foi titular contra o Guarani e chamou a atenção de internautas com um lance de recurso técnico no Morumbis.

Ainda no primeiro tempo, Oscar recebeu uma bola na entrada da área e quebrou a marcação com um passe de letra para Lucas. O companheiro de equipe aproveitou o passe e cruzou para a área em lance de perigo para o Tricolor. A jogada do reforço foi elogiada por torcedores.

