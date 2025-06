Pogba se aproxima de definir destino no futebol europeu

Paul Pogba está mais perto de cravar seu retorno ao futebol. O meio-campista, livre no mercado após rescindir com a Juventus, tem conversas avançadas para se tornar jogador do Monaco. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Pogba discute com a diretoria monegasca sobre um contrato de dois anos, válido até o fim do primeiro semestre de 2027. A definição da negociação deve acontecer nos próximos dias, com provável final feliz para ambas partes. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, era outro interessado na contratação do astro, mas deve ficar para trás na corrida.

Paul chegará de graça ao clube do Principado, já que não tem vínculo com mais nenhum clube. O atleta findou seu contrato com a Velha Senhora durante a punição aplicada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) por conta de uma polêmica no futebol italiano.

💉 O processo de punição do CAS a Pogba

Após um duelo com a Udinese, em setembro de 2023, o central fez o teste antidoping, mas testou positivo para testosterona, substância proibida no regulamento por impactar o aumento de massa magra e a melhora de recuperação muscular. Com isso, o CAS lhe afastou do futebol por quatro anos; a punição, posteriormente, foi reduzida para 18 meses, mas a Juve optou por rescindir seu contrato antes mesmo da liberação, ocorrida em março.

Sem jogar desde então, Pogba, com passagens relevantes pela Juventus e pelo Manchester United, planeja seu retorno aos gramados em vias de disputar a Copa do Mundo de 2026. Campeão com a seleção francesa, o meia aposta na boa relação com o técnico Didier Deschamps e vê no Monaco um projeto que lhe favoreça a retomar o bom futebol de outrora.

