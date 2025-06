Escalações de Real Madrid x Pachuca: Vini Jr joga hoje?

As escalações de Real Madrid e Pachuca já estão definidas. Os dois times se enfrentam na tarde deste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), pela segunda rodada do Grupo H do Mundial de Clubes.

O time de Xabi Alonso foi definido primeiro, com cerca de duas horas de antecedência em relação ao duelo, algo que é costumeiramente feito pelos espanhóis. A surpresa ficou na parte ofensiva: Rodrygo foi sacado do time titular e dá lugar a Arda Güler. A alteração era projetada para a estreia; o brasileiro recebeu a oportunidade inicial, mas teve atuação apagada. Rüdiger, depois de quase dois meses, está disponível após recuperar-se de uma lesão, mas fica no banco de reservas.

A principal ausência fica por conta de Kylian Mbappé. O astro francês havia sido internado na quinta-feira (19) por conta de uma gastroenterite aguda, mas se recuperou e foi liberado no mesmo dia. A evolução nos últimos dias, contudo, não foi suficiente para lhe garantir um lugar nem mesmo no banco de reservas, empurrando sua aguardada estreia na competição para a terceira rodada. O comando de ataque fica por conta de Vini Jr e do jovem Gonzalo García, que marcou no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal.

Pelo lado do Pachuca de Jaime Lozano, há apenas uma troca em relação à derrota para o RB Salzburg por 2 a 1. O volante Pedro Pedraza inicia no banco de reservas, dando lugar a Alan Bautista, que era titular sob o comando do técnico anterior, Guillermo Almada. O brasileiro John Kennedy, que saiu do banco de reservas e teve atuação positiva na estreia, estava na briga para ser titular, mas inicia o duelo novamente como opção para o comandante, com o artilheiro venezuelano Salomón Rondón no comando ofensivo.

1️⃣1️⃣ Escalações de Real Madrid e Pachuca para o jogo do Mundial

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

GOL: Thibaut Courtois

LTD: Trent Alexander-Arnold

ZAG: Raúl Asencio

ZAG: Dean Huijsen

LTE: Fran García

MEI: Aurélien Tchouaméni

MEI: Jude Bellingham

MEI: Arda Güler

PTD: Federico Valverde

PTE: Vini Jr

CTA: Gonzalo García



🔵🔵 Pachuca (Técnico: Jaime Lozano)

GOL: Carlos Moreno

LTD: Luis Rodríguez

ZAG: Eduardo Bauermann

ZAG: Federico Pereira

LTE: Bryan González

VOL: Elías Montiel

MEI: Alan Bautista

MEI: Agustín Palavecino

PTD: Alexei Domínguez

PTE: Kenedy

CTA: Salomón Rondón

A bola rola para Real Madrid e Pachuca neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte (EUA). Quem vencer fica mais perto da vaga no mata-mata, que deve ser decidida na última rodada do Grupo H, na quinta-feira (26).

