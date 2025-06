Vilão do Chelsea em partida contra o Flamengo pode deixar o clube

Expulso na partida contra o Flamengo por uma entrada violenta em Ayrton Lucas, Nicolas Jackson pode estar de saída do Chelsea após o Mundial. Segundo informações do "Sky Sports Itália", a Juventus, no grupo G da competição, e o Napoli, recém campeão italiano, estão interessados na contratação do atacante senegalês para a próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na janela de transferências atual, o Chelsea foi ao mercado e trouxe o atacante Liam Delap do Ipswich Town por 30 milhões de libras. O atacante inglês assumiu a camisa 9 e foi titular na derrota contra o Flamengo. Com a chegada de Delap, pe provável que Nicolas Jackson perca espaço no time na disputa do Mundial e, consequentemente, na próxima temporada.

continua após a publicidade

Com o cenário, a Juve, que está no Grupo G do Mundial junto com o Manchester City, quer um substituto para Vlahovic, que é esperado que saia de Turim na próxima janela. Segundo o "Sky Sports Itália", o nome de Nicolas Jackson agrada a diretoria.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

➡️Confronto direto ou saldo de gols? Quais são os critérios de desempate do Mundial

continua após a publicidade

Outro concorrente para a contratação do atacante dos Blues é o Napoli, segundo informa o portal italiano. Aurelio De Laurentiis, presidente do clube, já trouxe Kevin de Bruyne e quer reforçar ainda mais a equipe atual campeã do Campeonato Italiano com Jackson.

Veja os números de Nicolas Jackson na temporada

Com contrato com o Chelsea até 2033, Nicolas Jackson divide opiniões entre os torcedores do Chelsea. O atacante foi expulso na partida contra o Flamengo no que consolidou a vitória do rubro-negro por 3 a 1.

Nicolas Jackson em ação pelo Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)

Na temporada, o senegalês tem 13 gols e cinco assistências em 34 partidas disputadas. No Mundial, foi titular no primeiro jogo do Chelsea contra o Los Angeles FC, mas perdeu a posição para Delap no jogo contra o Flamengo.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.