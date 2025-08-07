O Bayern de Munique não tomou conhecimento do Tottenham e conquistou a Telekom Cup nesta quinta-feira (7). A equipe de Vincent Kompany passeou na Allianz Arena e goleou por 4 a 0 para vencer o torneio simbólico de pré-temporada.

O principal personagem do jogo foi Harry Kane. Enfrentando seu ex-clube pela primeira vez, o centroavante abriu o placar aos 12 minutos: ao ser lançado por Olise, o "Furacão" dominou com estilo e bateu colocado, de pé canhoto, para inaugurar o marcador. Dois minutos depois, o inglês teve a chance de ampliar a vantagem em cobrança de pênalti, mas escorregou com o pé de apoio e isolou a batida.

Na segunda etapa, a vantagem mínima foi crescendo cada vez mais. Primeiro, aos 16', em erro de Spence, Coman recebeu e acertou um lindo chute de esquerda, sem chances para Vicario. Rodando o time, Kompany concedeu chances a jovens que aproveitaram bem a oportunidade: aos 29', Karl aumentou em chapada perfeita, e Kusi-Asare, aos 35', pegou rebote de primeira e chutou encobrindo o arqueiro italiano.

Jogadores do Bayern comemoram gol diante do Tottenham (Foto: Lukas Barth-Tuttas/AFP)

🌌 O que vem por aí para Bayern e Tottenham?

Os bávaros, agora, têm apenas mais um desafio preparatório antes da estreia em 2025/26. Na terça-feira (12), às 13h (de Brasília), a equipe enfrenta o Grasshopper, da Suíça. Quatro dias depois, joga pelo primeiro troféu da temporada, contra o Stuttgart, às 15h30, valendo o troféu da Supercopa da Alemanha.

O Tottenham, por sua vez, teve a derrota de hoje como o último ato de aquecimento das turbinas para a jornada que vem por aí. Na quarta-feira (13), o time, agora comandado por Thomas Frank, duela com ninguém menos do que o Paris Saint-Germain, pela Supercopa da Uefa, em condição de atual campeão da Europa League.

