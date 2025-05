Chelsea anuncia nova camisa com astro da música; confira

Na manhã desta sexta-feira (16), o Chelsea anunciou o kit n° 1 dos times masculino e feminino para a temporada 2025/26. A camisa não fugiu muito do padrão dos Blues: um uniforme azul com alguns detalhes detalhes claros pelo tecido. Para o anúncio, o rapper Central Cee, torcedor do clube, foi um dos destaques ao lado de Moisés Caicedo e Cole Palmer.

Confira imagens da nova camisa do Chelsea

Moises Caicedo, volante do Chelsea, é um dos modelos do anúncio da nova camisa dos Blues (Foto: Divulgação)

Cole Palmer, meia do Chelsea, é um dos modelos do anúncio da nova camisa dos Blues (Foto: Divulgação)

Temporada do Chelsea até aqui e próxima partida

O Chelsea busca uma vaga na Champions League após terminar em sexto na Premier League na última temporada. O time sofreu uma derrota para o Newcastle, interrompendo sua sequência de vitórias e deixando sua posição ameaçada. Apesar disso, a equipe mantém um bom desempenho em casa e espera um resultado positivo contra o Manchester United.

