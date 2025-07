Arteta se posiciona sobre acusação de estupro de atleta ex-Arsenal

O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, falou publicamente pela primeira vez sobre a investigação que um ex-jogador do Arsenal é submetido há cerca de três anos. Thomas Partey foi indiciado no último dia 4 de julho por cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual. O jogador, que teve seu vínculo expirado com os Gunners, nega envolvimento e irá depor em Westminster, Londres, no início de agosto.

Em Singapura, para dar início a turnê de pré-temporada com o Arsenal, Arteta falou brevemente sobre o caso de Partey destacando o comunicado recente do clube: "Acho que o clube foi muito claro em sua declaração. Há muitas questões jurídicas muito complexas, então não posso comentar sobre nada isso", disse o treinador. Questionado sobre o tratamento que os Gunners deram ao assunto e se acredita que seguiram os processos corretos, Arteta foi direto: “100%, sim”, afirmou.

Partey e Damsgaard disputam bola em Arsenal x Brentford (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Acusações contra Thomas Partey

As acusações que Partey enfrenta tiveram origem em fevereiro de 2022, quando a primeira denúncia aconteceu e o caso passou a ser investigado por detetives ingleses. Ao todo, são cinco relatos de que o jogador teria estuprado e mais um referente a uma agressão sexual. Dessa forma, após o recente indiciamento, Thomas Partey comparecerá ao Tribunal de Magistrados de Westminster no próximo dia 5 de agosto. Sobre isso, a advogada do jogador, Jenny Wiltshire, afirmou que "ele acolhe a oportunidade de finalmente limpar seu nome".

Aos 32 anos, Thomas Partey deixou o Arsenal no fim de junho, após seu contrato com o clube expirar. Assim, o volante ganês está livre no mercado. Pelos Gunners, Partey disputou 167 jogos no total, sendo 52 deles na última temporada. Ele chegou ao Emirates Stadium em 2020, vindo do Atlético de Madrid.

