Astro é afastado por Arne Slot e pode se despedir do Liverpool

O Liverpool vem sendo muito ativo no mercado de transferências e já adicionou grandes astros ao seu plantel. Entretanto, alguns nomes importantes também estão se despedindo da equipe - e Federico Chiesa pode ser o próximo da lista. Contratado na temporada passada, o italiano não conseguiu se firmar sob o comando de Arne Slot, foi afastado e agora pode deixar o clube.

Chiesa chegou ao Liverpool buscando retomar o bom futebol que o consagrou na Eurocopa de 2021. No entanto, disputou apenas 104 minutos em seis partidas da Premier League, atrapalhado por lesões. Na pré-temporada, em vez de ganhar nova chance, foi deixado de fora da turnê asiática por Arne Slot, o que aumentou os rumores sobre sua possível saída.

O jogador chegou à Inglaterra por 12 milhões de euros, mas não conseguiu apresentar o mesmo futebol que fez o mundo se encantar pelo jogador. Chiesa foi o grande protagonista da Juventus, além de ter sido um dos protagonistas da Eurocopa de 2021. Entretanto, a sua carreira foi atrapalhada por lesões, e suas oportunidades foram limitadas.

Chiesa com as portas abertas para uma saída do Liverpool

Uma saída do jogador já é discutida e seria bom, tanto para o atleta, quanto para o jogador. Uma venda seria um caminho, mas um empréstimo não é totalmente descartado. O Barcelona já sondou a sua situação, segundo o jornal "Marca". Para além, o Real Betis também monitorou o atacante, o tratando como uma possível substituição do brasileiro Antony.

Liverpool segue reforçando seu elenco

O Liverpool fechou a contratação de Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt, por 90 milhões de euros (cerca de R$ 585 milhões), segundo o jornalista Fabrizio Romano. O atacante francês de 23 anos, que assinou contrato até 2031, chega como o quarto reforço da equipe para a temporada 2025/26. O valor do acordo ainda pode subir mais 5 milhões de euros em metas.

Revelado pelo PSG, Ekitike se destacou na última temporada pelo Frankfurt, com 22 gols e 12 assistências em 48 jogos. As negociações com o Liverpool duraram semanas: a oferta inicial era de 70 milhões de euros, mas foi recusada pelos alemães, que conseguiram aumentar a cifra para 90 milhões.

