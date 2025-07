A UEFA divulgou na tarde desta segunda-feira (21), que a árbitra Edina Alves apita a semifinal da Eurocopa Feminina entre Espanha e Alemanha, na próxima quarta-feira (24), na Suíça. Além dela, compõem a arbitragem da partida Neuza Back e Fabrini Bevilaqua.

A Espanha entra em campo diante da Alemanha, às 16h, no Estádio Letzigrund, em Zurique, e o jogo conta com transmissão da Cazé TV no Brasil. Quem passar, encara o vencedor de Inglaterra e Itália, que duelam nesta terça-feira (22).

Conheça Edina Alves

Nascida em Goioerê, município brasileiro no interior do Paraná, Edina faz parte do quadro de arbitragem da FIFA desde 2016 e já apitou dois Mundiais Femininos na carreira.

Formada em Educação Física, Edina começou sua carreira no basquete como ala-armadora e fez o curso de arbitragem no final de 1999 e, na época, se revezava entre arbitrar partidas de futebol amador e o trabalho em um viveiro de mudas de plantas. Após a graduação, em 2001, ela deixou o emprego no viveiro e passou a trabalhar na Liga de Futebol do Paraná.

(Foto: Kin Saito/CBF)

Edina Alves participou do Mundial Feminino de 2019, onde apitou quatro partidas. Além disso, a árbitra esteve na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Edina Alves faz parte do quadro de arbitragem da CBF desde 2007 e de lá para cá se tornou a árbitra com mais jogos na história do Brasileirão. Atualmente, ela também pertence ao quadro de árbitros da FPF e Conmebol.

