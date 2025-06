Adversário do Flamengo, Chelsea busca reforço para o Mundial de Clubes

O Chelsea, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes, busca contratar Jamie Gittens para a competição. O Borussia, porém, negou a proposta inicial do clube inglês e quer mais pelo jogador. Segundo o jornal Sky da Alemanha, o Blues se prepara para nova oferta.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda segundo o Sky, o time de Enzo Maresca tentou contratar o atacante por 35 milhões de euros, mas o Borussia exige entre 50 e 60 milhões de euros para concretizar a venda.

continua após a publicidade

Gittens já demonstrou que quer se juntar ao Chelsea para jogar o Mundial e, supostamente, já existe um acordo verbal entre as partes. As negociações entre os clubes estão em andamento e o clube inglês deve fazer uma nova proposta pelo atleta de 20 anos.

O Mundial de Clubes começa no próximo sábado (14) e os clubes tem até a próxima terça-feira (10) para inscrever atletas na competição, quando se encerra a última janela de transferências. Com isso, o Chelsea precisa correr se quiser contar com Gittens como reforço para o campeonato.

continua após a publicidade

➡️CR7 X Yamal: IA crava favorito a marcar gol no confronto entre Portugal e Espanha

Gittens é alvo do Chelsea. (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

Além de Gittens, Chelsea mira contratação de Maignan

Em busca de reforçar sua defesa, o Chelsea mira a contratação do goleiro Mike Maignan, do Milan. Informações do jornalista Fabrizio Romano indicam que o clube londrino enviou uma nova proposta pelo jogador, que ainda não renovou seu contrato que expira no meio do ano que vem.

O Milan recusou a primeira oferta do Chelsea pela contratação do arqueiro francês. Segundo o site "Calciomercato", a proposta dos Blues girava em torno de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões, na cotação atual).

No Milan desde 2021, Maignan se tornou um dos goleiros mais consolidados do futebol mundial. Foram 53 partidas na temporada, sendo 15 delas sem ser vazado. Também titular da França, soma 28 partidas por Les Bleus, sendo o sucessor do campeão da Copa de 2018, Hugo Lloris.

Os Blues agora aguardam a resposta do Milan, que passa por transição de treinadores com a saída de Sérgio Conceinção e a chegada de Massimiliano Allegri.

O Chelsea quer a reposta do Milan até o fim da janela de transferência do Mundial de Clubes.