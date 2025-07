A transferência do goleiro Joan García, que saltou do Espanyol para o Barcelona na maior rivalidade da Catalunha, segue dando o que falar. Além de críticas por parte de torcedores, o arqueiro, desta vez, foi alvo de uma provocação por parte de um ex-companheiro.

Ángel Fortuño, que disputará a vaga de titular dos Pericos com o recém-contratado Marko Dmitrovic, cutucou García pela troca. Além disso, afirmou que prefere ir a outro planeta do que aceitar uma proposta do Barça.

- A opção pelo Barcelona nunca me foi uma opção. Na verdade, não sabia o que ele faria, me pegou de surpresa. Mas eu sou fã do Espanyol desde pequeno. Estamos aqui e sempre estaremos. Prefiro ir para Júpiter do que jogar pelo Barcelona - disparou Fortuño, em entrevista ao jornalista Javier de Haro.

A declaração não foi bem recebida por torcedores blaugranas, que invadiram suas redes sociais para tecer comentários negativos e depreciativos em relação à carreira do jovem goleiro, de apenas 23 anos.

- Ángel Fortuño, não te conhecem nem na sua própria casa. Você é um palhaço a nível divino. Dê graças a Deus se você pisar ao menos em Júpiter um dia. Que baita engraçado - escreveu um dos barcelonistas.

Joan García se despediu do clube que o formou logo na atual janela de transferências. Seu destaque na última temporada foi suficiente para uma aproximação da diretoria do Barcelona, onde brigará por posição com Ter Stegen e Szczesny. A transferência custou 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual), e o contrato entre as partes é válido por seis anos, expirando ao final do primeiro tempo de 2025.

