Apesar de só ter entrado em campo na segunda metade do jogo, o centroavante João Pedro foi um dos mais elogiados após a vitória do Chelsea sobre o Palmeiras, por 2 a 1, nas quartas de final do Mundial de Clubes. O Chelsea anunciou o atacante nesta quarta-feira (2), após duas temporadas de destaque no Brighton.

continua após a publicidade

➡️ Cafu crava placar e diz que Palmeiras x Chelsea será jogo com três gols

Melhores momentos da estreia no Mundial

Resumo da carreira de João Pedro

João Pedro fez sua estreia pelo Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Dan Mullan/AFP)

Revelado pelo Fluminense, o jogador chegou à Premier League em 2019/20. O primeiro clube de João Pedro na Inglaterra foi o Watford. Um pouco depois, na temporada 2023/24, foi contratado por 188 milhões de reais pelo Brighton.

Após boas temporadas no clube, o jogador chamou atenção do Chelsea, que abriu os cofres para contar com João Pedro. Apesar de ter entrado em poucos jogos, o atacante também foi figura frequente nas convocações da Seleção Brasileira, principalmente quando Dorival Júnior era o técnico.

continua após a publicidade

Na última temporada, João Pedro fez 30 jogos, marcou 10 gols e deu sete assistências. O desempenho ajudou o Brighton a terminar a Premier League na oitava colocação.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional