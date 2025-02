O caso de Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), finalmente chegou ao fim. O mandatário, após mais de um ano e meio de polêmica, conheceu sua sentença após o beijo forçado em Jennifer Hermoso, estrela da Espanha, durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina de 2023.

O Tribunal Nacional condenou Rubiales a uma sanção econômica, sem que haja necessidade de prisão. Serão 18 meses de pagamento diário de 20 euros, o que totaliza, ao fim do período, 10.800 euros de multa (quase R$ 65 mil na cotação atual).

🧠 O que foi o caso Rubiales?

Na Copa Feminina de 2023, Espanha e Inglaterra duelavam em campo. Nos camarotes do Accor Stadium, Luis Rubiales estava junto a figuras relevantes na Família Real do país, como a Rainha Letícia. O triunfo foi conquistado pela Fúria em triunfo por 1 a 0, com gol de Olga Carmona; ao apito final, o então presidente da RFEF fez gestos obscenos, o que chamou atenção pelas companhias que estavam ao seu lado.

Ao descer para a premiação das jogadoras, o chefe principal da federação demonstrou uma intimidade surpreendente com as atletas, o que também causou estranheza, visto que a relação do elenco com a entidade e o técnico Jorge Vilda não era boa. Ao abraçar a camisa 10, Jennifer Hermoso, Rubiales a beijou nos lábios; a pressão pública pelo reconhecimento de um crime dentro do ato aumentou, e semanas depois, veio a renúncia ao cargo.

O Ministério Público da Espanha, ao seguir adiante com as investigações nos meses posteriores, ouviu uma série de depoimentos relacionados ao caso, tanto por parte dos réus quanto por parte de Hermoso. O pedido de prisão para Luis envolvia uma pena de dois anos e meio por agressão sexual e coação; outros três réus encaravam solicitação de 18 meses por coação, sendo um deles o ex-técnico da Espanha feminina, Jorge Vilda, que conduziu a equipe ao título mundial na ocasião.

Antes do caso, Luis Rubiales já era investigado por outras situações. Além do conflito de interesses na venda da Supercopa da Espanha para o mundo árabe, onde é realizada a competição, o mandatário também foi acusado de fornecer salários a dirigentes de federações regionais, e a tentativa de silenciamento do site Wikipédia por conter os atos de seu mandato. Em 2024, o ex-jogador de clubes como Levante, Xerez e Lleida foi detido pela suscitação de crimes como clientelismo e corrupção, mas liberado posteriormente.