Com a desvantagem, as inglesas voltaram com duas alterações e com um grande ímpeto. Logo no começo, Lauren Hemp recebeu cruzamento de Chloe Kelly na área e bateu firme, mas à direita do gol de Cata Coll. A Espanha veio a responder minutos depois, em lindo chute de Aitana Bonmatí com a perna esquerda, que passou tirando tinta do travessão. Aos 20 minutos, Carmona fez linda jogada pelo lado esquerdo e cruzou para trás. Mariona Caldentey invadiu a área e Keira Walsh acabou tocando na bola com a mão. Após revisão no VAR, a árbitra Tori Penso marcou a penalidade. Jennifer Hermoso bateu no canto direito, mas Mary Earps, pegadora de pênaltis, defendeu sem dar rebote.