O francês Theo Hernández, jogador do Milan, ficou marcado na última terça-feira (18) após ser expulso no jogo de volta dos playoffs da Champions League, o que contribuiu para a eliminação dos Rossoneri dentro de casa perante o Feyenoord. O duelo terminou com um placar agregado de 2 a 1 para o time neerlandês.

Aos 51 minutos de jogo, após tentar simular um pênalti, Theo Hernández recebeu o seu segundo cartão amarelo na partida e foi expulso. Até aquele momento, o Milan tinha a vantagem no placar, e o duelo estava se encaminhando para a prorrogação. A tarefa da classificação, no entanto, se tornou mais difícil com um jogador a menos.

Após a eliminação do Milan, o francês foi apontado como o principal responsável pelo fracasso, já que, até sua expulsão, o time rossonero dominava a partida e jogava com confiança contra um adversário acuado. No entanto, o técnico Sérgio Conceição assumiu a responsabilidade pela derrota, isentando o seu comandado.

- Cometi muitos erros e continuo cometendo. Meus jogadores também, mas a cara da eliminação é minha e não do Theo. Em público, eu sou o único responsável. Então, no vestiário, cada um assume sua responsabilidade - disse o técnico português ao defender Hernández.

Segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport", a renovação do contrato de Theo Hernández, que vence em 2026, está paralisada. Além disso, o Milan pretende liberá-lo ao término do vínculo e aplicar uma multa pela expulsão.

O jornal italiano chegou a usar a palavra "traição" e revelou que o Milan considerou vendê-lo ao Como, quando o clube rival ofereceu cerca de 40 milhões de euros (R$ 238 milhões) na última janela de transferências de inverno. Em Milão, a sensação é de que o ciclo do francês no clube chegou ao fim.