Teria vaga? Atacante abre live e implora para jogar no Vasco

Loide Augusto, atacante do Alanyaspor-TUR, teve seu nome recentemente ligado a uma possível transferência ao Vasco. O angolano, inclinado ao movimento, abriu uma live em suas redes sociais na noite de quarta-feira (19) para pedir ao seu atual clube que o libere em caso de uma proposta da diretoria cruz-maltina.

- Meu sonho sempre foi jogar no Brasil. É meu sonho, independentemente do clube que eu vou jogar. Nã sufoque o artista. Eu quero ir para o Brasil, falar "galera", "e aí, mano?", "tá legal". Já estou com sotaque brasileiro, quero falar com o sotaque do Rio - brincou o jogador.

O vídeo ao vivo aberto por Loide foi rapidamente tomado pela presença de torcedores cariocas, que brincaram com a situação e deram o aval para a contratação. Nascido em Luanda, o ponta iniciou sua carreira em Portugal, passando por Sporting B, Farense e Mafra antes da transferência para a Turquia.

- Eu nasci sozinho, não gêmeo. Os clubes têm que entender que quando sua cabeça não está boa, você tem que respirar novos ares. Fazer o que te faz feliz. Se o Vasco está a pagar o que o Alanyaspor está a pedir, não pode haver confusão. Me deixem ser feliz, eu quero ser feliz - afirmou Augusto.

Loide Augusto, alvo do Vasco, em ação pelo Alanyaspor (Foto: Reprodução / Instagram)

Na atual temporada do futebol local, Loide Augusto atuou em 18 oportunidades, contribuindo com seis participações em gols no período. No último jogo, porém, o atacante foi expulso nos acréscimos da segunda etapa, e o Alanyaspor acabou sendo derrotado pelo Hatayspor pelo placar mínimo. A derrota fez o time cair para a 11ª colocação, com 28 pontos, sete a mais em relação ao Kayserispor, que abre a zona do rebaixamento em 16º.

🛒 Vasco no mercado de 2025

Apesar dos incessantes pedidos dos torcedores pela contratação de pontas, para suprir a ausência de David e Adson por lesão, a diretoria optou por fortalecer outros setores do campo. A principal chegada foi na área técnica, acertando com o treinador Fábio Carille, anunciado ainda em dezembro.

Nas quatro linhas, foram cinco os reforços do Gigante da Colina: o goleiro Daniel Fuzato, o volante Tchê Tchê, e o trio de zaga composto por Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos. A chegada de Loide, portanto, representaria a primeira contratação na parte ofensiva do campo, para dar suporte ao artilheiro Pablo Vegetti no ataque.