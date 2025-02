A temporada mudou, mas a tônica não: Lionel Messi continua sendo decisivo pelo Inter Miami. E desta vez, nem o frio rigoroso parou o craque argentino. Em estreia na Concachampions de 2025, os Herons visitaram o Sporting Kansas City e venceram por 1 a 0, com gol solitário do camisa 10.

Com a temperatura no local atingindo -14ºC, os visitantes, acostumados ao clima ensolarado da Flórida, entraram em campo com praticamente todo o tronco e os membros cobertos, deixando apenas o rosto exposto ao frio. Aos 11 minutos do segundo tempo, Messi recebeu lançamento de Sergio Busquets na entrada da área, arrastou para a perna direita e bateu cruzado, tirando chances de defesa do goleiro Pulskamp.

👀 Veja o gol de Messi pelo Inter Miami

A vitória garantiu a vantagem ao time comandado pelo também argentino Javier Mascherano para o jogo da volta, a ser realizado na próxima terça-feira (25), às 22h (de Brasília). Os Herons precisam apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final; aos visitantes, 1 a 0 leva o duelo para a prorrogação; vitórias por um gol de diferença acima do placar mínimo classificam através do critério de gol fora de casa, ainda válido na Concachampions.

Quem garantir a classificação na terça enfrentará o Cavalier, clube da Jamaica classificado de forma automática para as oitavas de final por ter conquistado a Copa do Caribe de 2024. Além dos jamaicanos, outros quatro clubes receberam o direito do avanço direto: Alajuelense-CRC, campeão da Copa da América Central; Columbus Crew-EUA, vencedor da Leagues Cup; América-MEX, que levou o Apertura e o Clausura na Liga MX; e o LA Galaxy, que ergueu a taça na Major League Soccer.

