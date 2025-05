O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou o recurso apresentado pela Federação de Futebol do Kosovo (FFK) contra a Federação Romena de Futebol (RFF) e a Uefa devido à perda de pontos por desistência em uma partida válida pela Liga das Nações, em novembro do ano passado. A decisão foi publicada nesta segunda-feira.

Inicialmente, a FFK solicitou que a entidade europeia responsabilizasse a Romênia pela desistência da partida e anulasse uma multa de 6 mil euros (aproximadamente R$ 34 mil) imposta pela Uefa por conta do abandono. Segundo o Kosovo, a saída dos jogadores de campo só foi feita devido aos cantos da torcida adversária. No entanto, o pedido foi negado.

A reunião do Órgão de Recursos da Uefa para analisar o recurso foi realizada no dia 24 de março. Na audiência, foram examinadas evidências, bem como a motivação dos atletas para deixarem os gramados. Porém a conclusão foi que os jogadores de Kosovo tomaram a decisão unilateralmente, ou seja, deixaram o campo sem uma orientação válida da arbitragem. Assim, tornaram-se responsáveis pelo abandono do jogo.

Ainda na sessão, foi-se analisado a postura da seleção do Kosovo após o pedido da arbitragem para o retorno do confronto válido pela Liga das Nações. Na decisão, a Uefa escreveu que "os jogadores de Kosovo claramente se recusaram a seguir a instrução do árbitro de retornar ao campo e continuar a partida". Desta forma, ficou decidido que o responsável pela não conclusão da partida foi o Kosovo, não a Romênia.

CAS já havia rejeitado outro recurso da Romênia

Em fevereiro deste ano, o CAS também rejeitou um recurso separado da RFF contra a Uefa referente às sanções impostas no mesmo jogo devido à postura racista e/ou discriminatória dos torcedores. A entidade europeia alegou que a torcida da Romênia transmitiu mensagens políticas provocativas, inadequadas para um evento esportivo.

Neste caso, o CAS decidiu que as infrações cometidas pelos torcedores da RFF foram graves e que as sanções (multas múltiplas totalizando 128 mil euros) não foram desproporcionais.

Relembre a polêmica entre Kosovo x Romênia na Liga das Nações

Durante a partida entre Kosovo e Romênia, no dia 15 de novembro de 2025, torcedores romenos gritaram "Sérvia" nos acréscimos do segundo tempo. O jogo estava 0 a 0 no momento da paralisação, e o árbitro encerrou a partida após uma hora de espera, aproximadamente.

Em um comunicado oficial, a Uefa informou que "o jogo da Liga das Nações entre Romênia e Kosovo foi abandonado" e prometeu dar "novas informações no devido momento".

Os jogadores de Kosovo saíram de campo após gritos de "Sérvia" vindos da torcida romena. A seleção da Romênia permaneceu no gramado por 40 minutos, mas, como os jogadores do Kosovo permaneciam nos vestiários, os romenos também deixaram o campo. Pouco tempo depois, retornaram para o aquecimento, caso os kosovares retornassem, mas não houve mais jogo.

Conflito histórico entre Kosovo e Sérvia

A provocação revive os conflitos e hostilidades entre sérvios e kosovares, que já perdura há três décadas, desde o fim da antiga Iugoslávia. A Guerra do Kosovo, entre 1998 e 1999, deixou cerca de dez mil mortos e forçou a migração de quase 90% da população kosovar.

De forma unilateral, em 17 de fevereiro de 2008, Kosovo declarou sua independência. Porém, a Sérvia não reconheceu a separação até hoje. Vale ressaltar que a Romênia apoia a posição da Sérvia. No último confronto entre as duas seleções, em Bucareste, no ano passado, também foi interrompido pelos kosovares, que ficaram cerca de 50 minutos nos vestiários em protesto por provocações da torcida local.