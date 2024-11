Em repúdio aos gritos de "Sérvia" vindos da torcida romena, a seleção do Kosovo abandonou a partida contra a Romênia nos acréscimos do segundo tempo, pela Liga das Nações. No momento da paralisação, o jogo estava 0 a 0. A partida foi encerrada pelo árbitro, após aproximadamente uma hora de espera.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo domina, e Portugal goleia a Polônia pela Nations League

A UEFA, em comunicado em seu site oficial, informou que "o jogo da Liga das Nações entre Romênia e Kosovo foi abandonado" e prometeu dar "novas informações no devido momento".

Momento da confusão

Os jogadores de Kosovo saíram de campo após gritos de "Sérvia" vindos da torcida romena. A seleção da Romênia permaneceu no gramado por 40 minutos, mas como os jogadores do Kosovo permaneciam nos vestiários, os romenos também deixaram o campo. Pouco tempo depois, retornaram para o aquecimento, caso os kosovares retornassem, mas não houve mais jogo.

continua após a publicidade

Conflito histórico entre Kosovo e Sérvia

A provocação revive os conflitos e hostilidades entre sérvios e kosovares, que já perdura há três décadas, desde o fim da antiga Iugoslávia. A Guerra do Kosovo, entre 1998 e 1999, deixou cerca de dez mil mortos e forçou a migração de quase 90% da população kosovar.

De forma unilateral, em 17 de fevereiro de 2008, Kosovo declarou sua independência. Porém, a Sérvia não reconheceu a separação até hoje. Vale ressaltar que a Romênia apoia a posição da Sérvia. No último confronto entre as duas seleções, em Bucareste, no ano passado, também foi interrompido pelos kosovares, que ficaram cerca de 50 minutos nos vestiários em protesto por provocações da torcida local.

continua após a publicidade

Tabela da Liga C na Nations League

Romênia e Kosovo disputam diretamente a promoção para a Liga B. Os romenos entraram em campo na penúltima rodada com 12 pontos, três à frente dos kosovares. Caso o empate seja confirmado a seleção romena garantirá a primeira colocação do Grupo 2, pois levará vantagem sobre o Kosovo no primeiro critério de desempate, o confronto direto - a outra partida entre as equipes, na primeira rodada, terminou com vitória romena por 3 a 0.

Torcida romena gritou "Sérvia", durante confronto contra Kosovo (Foto: DANIEL MIHAILESCU/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional