Semifinais da Liga das Nações: jogos, datas, local e mais

Estão definidas as semifinais da Liga das Nações. Depois de um fim de semana em que três das quatro vagas foram definidas na prorrogação, sendo duas nos pênaltis, as seleções restantes já sabem com quem irão duelar no Final Four do torneio da Uefa.

Atual campeã da Nations e da Eurocopa, a Espanha eliminou a Holanda na disputa por pênaltis. Na semi, Lamine Yamal e companhia irão enfrentar a França, que conseguiu reverter o 2 a 0 sofrido pela Croácia para chegar ao quadrangular final.

Já a outra semifinal será realizada entre Alemanha e Portugal. Os alemães tomaram um susto na partida de volta, que terminou empatada em 3 a 3. No entanto, avançaram no agregado com 5 a 4. Já Portugal precisou da prorrogação para vencer a Dinamarca por 5 a 2 e seguir viva pelo bicampeonato.

Os duelos estão marcados para serem realizados na primeira semana de junho, na próxima Data Fifa de seleções. Todos eles acontecerão na Alemanha. O formato de disputa é por meio de jogo único, com a final marcada para o dia 8. Os derrotados ainda realizam um jogo para disputar o terceiro lugar.

Veja como ficaram as semifinais da Liga das Nações

Jogo Data Local Alemanha x Portugal 4 de junho Allianz Arena, Munique Espanha x França 5 de junho MHParena, Stuttgart

Confrontos da fase anterior

Jogos de ida

Holanda 2 x 2 Espanha Croácia 2 x 0 França Dinamarca 1 x 0 Portugal Itália 1 x 2 Alemanha

Jogos de volta

*Espanha 3 x 3 Holanda (5 a 4 nos pênaltis) *França 2 x 0 Croácia (5 a 4 nos pênaltis) *Portugal 5 x 2 Dinamarca *Alemanha 3 x 3 Itália

*avançaram de fase