A França dominou completamente os 120 minutos de tempo normal e prorrogação, mas só conseguiu a classificação nos pênaltis. Com gols de Olise e Dembélé, os Bleus derrotaram a Croácia por 2 a 0, neste domingo, no Stade de France, em Saint-Denis. Como a equipe xadrez havia vencido pelo mesmo placar no jogo de ida, a decisão foi para a prorrogação e pênaltis. Sem nada acontecer no tempo extra, os franceses venceram por 5 a 4 nas cobranças. Com isso, França e Espanha vão se enfrentar nas semifinais. do outro lado, a Alemanha encara Portugal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo

Precisando virar uma diferença de dois gols, a equipe francesa partiu para cima dos croatas desde o começo do jogo. Aos 13 minutos, Barcola ajeitou de cabeça para Mbappé finalizar para fora. Dois minutos depois, foi a vez de Tchouaméni cabecear com perigo rente à trave. Aos 21, os franceses pediram pênalti de Caleta-Car em Olise, mas o árbitro mandou seguir. A mehor oportunidade da França foi aos 37, com Barcola recebendo passe preciso de Olise e saindo de cara para o gol, mas Livakovic defendeu o chute forte. A Croácia praticamente não chegou a ameaçar a defesa da França.

O gol que teimou em não sair na etapa inicial, pintou logo no começo do segundo tempo. Aos seis minutos, em falta sofrida por Mbappé, Olise cobrou por cima da barreira, e o goleiro Livakovic nem se mexeu, apenas olhou a bola entrar no seu canto esquerdo. Olise teve nova chance de falta aos 24, mas o zagueiro Sutalo afastou o perigo. Logo em seguida, Mbappé desperdiçou ótima oportunidade ao receber de Dembélé chutando para fora. Mas aos 34, após tabelinha de Olise e Mbappé, a bola rolou limpa para Dembélé marcar o segundo gol e levar o jogo para os 30 minutos de tempo extra.

continua após a publicidade

Prorrogação e pênaltis

Na prorrogação, a França continuou dominando o jogo, mas com menos intensidade por causa do visível cansaço das duas equipes. Teve três boas chances de resolver a classificação, todas salvas pelo goleiro Livakovic. Aos cinco minutos, Doué recebeu passe de Koundé e chutou forte, obrigando o arqueiro croata a fazer mais uma ótima defesa. E aos dois da etapa complementar, Mbappé recebeu de Camavinga de cara pro gol, mas de novo o camisa 1 da equipe xadrez evitou o gol. Aos 11, a jogada se repetiu, com o camisa 10 francês batendo de primeira, mas Livakovic defendeu à queima-roupa.

Na decisão por pênaltis, logo na primeira cobrança o meia Baturina desperdiçou. Mbappé converteu para os franceses, assim como Tchouaméni e Kolo Muani. Mas ao fim das cinco cobranças, o placar ainda era de 3 a 3, já que Koundé e Théo Hernández desperdiçaram pelos Bleus, e Ivanovic também perdeu para os croatas. Nas alternadas, Stanisic parou no goleiro Maignan, e o zagueiro Upamecano classificou a França para as semifinais.

continua após a publicidade

Modric e Mbappé em França x Croácia (foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem pela frente para França e Croácia

As semifinais da Liga das Nações serão entre os dias 4 e 5 de junho, em local a ser confirmado pela Uefa, possivelmente em Munique e Stuttgart, na Alemanha. A França vai enfrentar a Espanha na briga pela final, em partida única, em uma destas cidades. Além disso, por ser um semifinalista da Liga das Nações, garante ao menos uma vaga na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, onde vai para o Grupo L, ao lado de República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar. A Croácia entra no Grupo D, que também tem Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.

✅ FICHA TÉCNICA

FRANÇA 2 x 0 CROÁCIA (5 a 4 nos pênaltis)

SEMIFINAL - JOGO DE VOLTA - LIGA DAS NAÇÕES

🗓️ Data e horário: 23/3/2025 às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stade de France, em Saint-Denis, na França

🥅 Gols: Olise (6'/2ºT) e Dembélé (34'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Mbappé, Kolo Muani (FRA); Stanisic, Kovacic, Gvardiol, Caleta-Car, Livakovic, Jakic (CRO)

💣 Decisão por pênaltis: Mbappé, Tchouaméni, Kolo Muani, Doué e Upamecano converteram, e Koundé e Théo Hernández desperdiçaram (FRA); Moro, Pasalic, Jakic e Caleta-Car marcaram, e Baturina, Ivanovic e Stanisic perderam (CRO)



⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba e Théo Hernández; Koné (Zaire-Emery), Tchouaméni, Olise e Dembélé (Kolo Muani); Barcola (Doué) e Mbappé.

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Livakovic, Stanisic, Caleta-Car, Sutalo e Gvardiol (Pongracic); Modric (Moro), Kovacic (Jakic) e Sucic; Pericic (Pasalic), Budimir (Ivanovic) e Kramaric (Baturina).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra)

4️⃣ Quarto árbitro: Tony Harrington (Inglaterra)

🖥️ VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)