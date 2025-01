Carlo Ancelotti elege ponto fundamental no ataque do Real Madrid

O Real Madrid venceu o Mallorca, por 3 a 0, pela semifinal da Supercopa da Espanha, na última quinta-feira (10). Após a classificação para a final do torneio, o técnico Carlo Ancelotti apontou o ponto "fundamental" para o ataque da equipe e elogiou o desempenho do atacante Kylian Mbappé.

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid: jornal espanhol detona posturas de Bellingham e Vini Jr

➡️ Jornal flagra ‘espião’ do Real Madrid em vitória do Barcelona

O comandante da equipe merengue destacou a contribuição do francês como importante para a construção do resultado. Ancelotti ressaltou a boa forma do atacante e a conecção dele com outras peças estreladas do ataque madridista, como Vini Jr, atual melhor do mundo pela Fifa, Jude Bellingham e Rodrygo.

- Mbappé está em grande forma atualmente e está mostrando uma boa versão de si mesmo. Não é só hoje, mas eu acredito que ele se saiu muito bem em dezembro, pois tem estado mais ativo e está gradativamente alcançando seu melhor nível. Com a qualidade que tem, não sei onde poderá chegar - declarou o técnico, antes de completar.

continua após a publicidade

- Ele está se conectando bem com Vinicius, Rodrygo e Bellingham. Essa melhora foi fundamental para os nossos desempenhos recentes. Estamos alcançando uma consistência importante e o objetivo agora é manter esse nível de rendimento para o restante da temporada - concluiu.

Na atual temporada, Mbappé já registrou 14 gols e quatro assistências em 27 jogos disputados. Os números já classificam o atacante como peça de destaque do setor ofensivo do Real Madrid. Junto com Vini Jr, Bellingham e Rodrygo, os jogadores são responsáveis por 15 dos 26 gols das últimas oito partidas do time merengue.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Final da Supercopa da Espanha

Real Madrid e Barcelona se enfrentam na final da Supercopa da Espanha neste domingo, às 16h, no Estádio King Abdullah Sport City, em Jeddah, na Arábia Saudita. A equipe do técnico Hansi Flick alcançou a finalíssima ao vencer o Athletic Club por 2 a 0, na outra semifinal.