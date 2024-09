Vini Jr celebra gol pelo Real Madrid com provocação (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 08:53 • Madri (ESP)

Vinícius Jr foi novamente alvo de perseguição por uma torcida adversária. Desta vez, o craque do Real Madrid recebeu injúrias por parte de torcedores da Real Sociedad, em duelo vencido pelos Merengues no Anoeta por 2 a 0, com direito a gol do brasileiro.

Respondendo as ofensas, o camisa 7 celebrou seu tento na partida com sinal de silêncio, o que gerou burburinhos de jornais espanhóis e até de ex-jogadores. Em entrevista coletiva, o técnico do Real, Carlo Ancelotti, defendeu Vini Jr com veemência.

- Ele apenas reagiu a uma ação muito feia. Ninguém aguenta xingamentos. Eu, no lugar dele, também não aguentaria. O gesto de levar o dedo à boca é normal, por tudo o que está passando desde que eu cheguei. Entendo barulhos e vaias, mas o que fazem com ele não é normal. Fazem isso porque é um perigo e sabem que vão desconcentrá-lo - afirmou o comandante italiano.

Em coletiva que antecede o duelo com o Stuttgart, pela Champions League, o capitão do Real Madrid, Dani Carvajal, também falou sobre o caso e não abriu mão de colocar a cor de seu companheiro como motivo para a perseguição.

- Vocês viram e nós vimos também dentro do campo. E quando as pessoas recebem de volta, querem sangrar. Todos temos clareza de qual é a questão do Vinícius e a opinião sobre qualquer insulto a uma pessoa preta. O tema está nítido. Fazem falta protocolos mais duros - afirmou o lateral.

Apesar das ofensas, Vini conseguiu se destacar ao balançar as redes para abrir o placar no País Basco, cobrando pênalti já na segunda etapa. O triunfo foi completado minutos depois por Kylian Mbappé, também em penalidade. A vitória manteve o Real entre os três primeiros de La Liga, quatro pontos atrás do líder Barcelona e com campanha idêntica ao segundo colocado, o Atlético de Madrid.