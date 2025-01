Real Madrid: jornal espanhol detona posturas de Bellingham e Vini Jr

Em partida marcada por momentos de tensão entre os jogadores, o Real Madrid garantiu vaga na decisão da Supercopa da Espanha após vencer o Mallorca por 3 a 0, em Jidá, na Arábia Saudita. Assim, o jornal "Marca" criticou o comportamento de dois dos principais atletas da equipe na confusão: Jude Bellingham e Vinícius Jr.

A declaração do veículo espanhol aconteceu por conta da briga no apito final do jogo. Jogadores das duas equipes se envolveram em uma grande discussão. Do lado do Real Madrid, Belligham e o zagueiro Raúl Asencio foram os principais comprometidos.

Bellingham é quem fez mal ontem, ele é quase pior que Vinicius, é muito pior que o brasileiro. Parece-me um comportamento lamentável dos jogadores de futebol profissionais. Gonzalo Miró, sobre o comportamento dos jogadores do Real Madrid

Real Madrid 3x0 Mallorca

O Real Madrid enfrentou muita resistência da defesa do Mallorca. Vini Jr foi acionado pelo lado esquerdo do campo, mas além da marcação sufocante, ainda teve que lidar com as provocações de Pablo Maffeo, lateral-direito adversário, que tem um histórico de confusões com o brasileiro. Nos primeiros minutos do confronto, o espanhol chegou a simular uma agressão sem bola de Vinícius em seu peito.

A segunda etapa, entretanto, começou com um susto: Tchouaméni, zagueiro do Real Madrid, sofreu um choque de cabeça e gerou preocupação no gramado. Sem condições de seguir em campo, o atleta foi substituído pelo jovem Raúl Asencio. Após a troca, o time merengue manteve a pressão pelo resultado, e fez com que a defesa do Mallorca cedesse.

Aos 18 minutos do segundo tempo, uma jogada confusa resultou no primeiro gol da partida: após jogada de Vini Jr, Rodrygo acertou um cabeceio na trave e Mbappé, na sobra, teve chute espalmado por Greif, mas no rebote, Bellingham acertou uma rara tentativa ao gol e abriu o placar. Nos minutos finais, um gol contra do zagueiro Vajlent e um de Rodrygo fecharam o placar em Jidá.

