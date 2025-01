Jornal flagra ‘espião’ do Real Madrid em vitória do Barcelona

O Barcelona garantiu vaga na decisão da Supercopa da Espanha após vencer o Athletic Bilbao por 2 a 0, em Jidá, na Arábia Saudita. Os gols do triunfo da equipe treinada por Hansi Flick foram marcados por dois jogadores revelados nas categorias de base do time catalão: Gavi e Lamine Yamal. Na partida, um "espião" do Real Madrid foi flagrado pelo jornal "As" na tribuna de imprensa do estádio saudita.

Com a vitória, o Barça espera o vencedor do duelo entre Real Madrid e Mallorca, na quinta-feira (9), para saber o adversário na decisão, que acontecerá no domingo (12). Por isso, foi identificado uma pessoa com a vestimenta do rival acompanhando a partida. Segundo o veículo espanhol, o Mallorca também ocupou a arena com olheiros em algumas fileiras de distância do funcionário do Real Madrid, a fim de observar as equipes de Barcelona e Athletic para a final da Supercopa da Espanha.

Barcelona 2x0 Athletic Bilbao

O primeiro tempo foi marcado pela pouca inspiração de ambas as equipes. O Barcelona teve mais a posse de bola, porém não conseguiu agredir em volume a bem postada defesa do Athletic. Apesar disso, a única chegada blaugrana com perigo resultou em gol: após boa jogada coletiva, Balde aproveitou um buraco no lado esquerdo adversário e cruzou com precisão para Gavi abrir o placar. Após sair atrás, o time de Ernesto Valverde foi mais presente no ataque, porém, não conseguiu voltar ao empate.

Porém, se a presença no campo de defesa adversário nos minutos finais da primeira etapa gerou esperanças, o Barcelona jogou um balde de água fria nos planos da equipe basca logo aos sete minutos do segundo tempo: após ótimo passe de Gavi, Yamal dominou com maestria e finalizou ao gol defendido por Unai Simón. A situação ainda ficou mais dramática para os Leões, que distantes do resultado, ainda tiveram dois gols anulados por impedimento no final de jogo.

