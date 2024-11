Rodrygo falou sobre má fase do Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 05/11/2024 - 20:43 • São Paulo (SP)

O Real Madrid perdeu do Milan por 3 a 1 em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida foi realizada na capital espanhola e piorou o clima na equipe treinada por Carlo Ancelotti.

Foi a segunda derrota dolorosa do Real Madrid jogando como mandante. No final de outubro, o Real Madrid perdeu para o Barcelona por 4 a 0. O clube não jogou na última rodada, adiada devido às enchentes que atingem Valência, na Espanha. A equipe retornou ao campo nesta terça-feira (5), no revés contra o Milan.

Rodrygo lamentou a má fase da equipe e não conseguiu explicar as razões para o desempenho ruim dentro do Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

- Ninguém sabe. A gente tem um problema, não estamos conseguindo encontrar as vitórias. Foram duas semanas bem duras, porque a gente não está acostumado, principalmente, a perder jogos em casa. É tentar voltar com as vitórias, voltar a trabalhar e tentar ganhar - disse o jogador em entrevista após a partida.

A temporada do Real Madrid

A equipe espanhola ocupa a 17ª posição na classificação da Champions League e está na zona de classificação para os playoffs. O clube precisa melhorar o desempenho nos últimos quatro jogos da primeira fase para avançar diretamente às oitavas de final.

Rodrygo falou sobre má fase do Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

No Campeonato Espanhol, a equipe ocupa a vice-liderança com 24 pontos. Com um jogo a mais, o Barcelona lidera a competição com nove pontos de vantagem. Os times já se enfrentaram no primeiro turno, com derrota acachapante do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, por 4 a 0.

Apesar da má fase, Rodrygo reiterou a confiança do elenco em Carlo Ancelotti, o treinador da equipe.

- Sim, com certeza, a gente está sempre do lado do mister e ele está sempre do nosso lado. A gente segue acreditando no trabalho dele e, claro, a gente sabe que é só um momento, que logo vai passar e as vitórias vão voltar, e a gente vai encontrar nossa melhor versão - finalizou.