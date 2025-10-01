Capitão do Liverpool manda recado após duas derrotas seguidas: ‘Sem pânico’

O zagueiro Virgil van Dijk comentou sobre a sequência de duas derrotas do Liverpool, para o Crystal Palace, na Premier League, e para o Galatasaray, na Champions League. Segundo o capitão, os Reds não devem entrar em pânico com os últimos resultados e, quando a equipe estiver reformulada, irá recuperar a forma de campeão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Acho que já mostramos isso em muitos jogos nesta temporada, mas infelizmente ainda não mostramos isso durante os 90 minutos completos. É absolutamente normal e hoje em dia você não tem tempo do mundo exterior, então você tem que ser forte mentalmente. Estou muito confiante. Temos que continuar trabalhando e nos unindo. Tivemos um bom começo este ano em termos de pontuação. Não deve haver pânico, mas é necessária melhora — disse Van Dijk.

continua após a publicidade

O Liverpool perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray por 1 a 0, no RAMS Park, em Istambul. Na etapa inicial, Osimhen foi o responsável por marcar o gol do triunfo da equipe turca ao converter a cobrança de um pênalti. Líderes da Premier League, os Reds já haviam perdido o 100% de aproveitamento na temporada ao sair derrotado por 2 a 1 em Londres contra o Palace.

Além de Van Dijk, o técnico Arne Slot também comentou sobre as derrotas e os problemas defensivos que têm marcado o início da temporada dos Reds. Questionado sobre os novos laterais contratados, ele foi direto ao negar que os jogadores sejam culpados, afirmando que o sistema coletivo é o que vem pecando.

continua após a publicidade

Van Dijk comemorando o gol da vitória do Liverpool contra o Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Segundo o treinador, os erros que custaram caro diante dos turcos têm uma origem maior e envolvem todo o sistema do time. Slot destacou que o Liverpool precisa melhorar, especialmente nas bolas paradas, ponto em que o time tem se mostrado vulnerável. O comandante afirmou que a base do sucesso do Liverpool na temporada passada foi a disciplina coletiva, algo que ainda não foi plenamente repetido em 25/26.

Arne Slot atribui bolas paradas como 'kryptonita' para o Liverpool

— Um dos nossos pontos fortes na temporada passada foi manter o adversário longe do nosso gol, e normalmente isso não começa com os zagueiros. Veja os detalhes: sofremos quatro gols em bolas paradas nesta temporada. Mudamos nossos laterais, mas quando penso nos gols que sofremos, a primeira coisa que me vem à mente não é que os laterais sejam um problema — disse o treinador.

— É sempre uma questão de desempenho coletivo. Na temporada passada, quase não sofremos gols porque 11 jogadores trabalharam muito duro para impedir que o adversário tivesse chances. Eles estão trabalhando muito nesta temporada também, mas as bolas paradas são um jogo à parte. Temos que voltar a isso e provar nos próximos jogos e meses que não é normal sofrermos gols assim — completou Arne Slot.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.