Europeus reagem à derrota do Inter Miami, de Messi: ‘Vergonhosa’

O Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez, sofreu uma dura derrota por 5 a 3 diante do Chicago Fire, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. O resultado garantiu a classificação da equipe de Illinois para os playoffs da MLS.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a goleada foi considerada “bochornosa” – termo em espanhol que remete a algo vergonhoso. A publicação destacou que nem mesmo o doblete de Suárez, aliado ao gol de Tomás Avilés, foi suficiente para evitar a derrota.

O confronto teve momentos de reação do Inter Miami, que chegou a igualar o placar em 3 a 3 após estar em desvantagem por 3 a 1. No segundo tempo, a defesa voltou a falhar e permitiu que Justin Reynolds e Brian Gutiérrez decretassem a vitória visitante.

Lionel Messi passou em branco na derrota de 5 a 3 que o Inter Miami sofreu para o Chicago Fire (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Pior marca defensiva do Inter Miami com Messi

Foi a primeira vez que o Inter Miami sofreu cinco gols em casa desde a chegada de Messi. O resultado deixa a equipe na quarta posição da Conferência Leste, a sete pontos do líder Philadelphia Union, mas ainda com um jogo a menos. Já o Chicago Fire, atualmente oitavo, retorna ao playoff da MLS após sete anos de ausência.

Veja reações à derrota do Inter Miami

