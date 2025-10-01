Barcelona apoia fundação em homenagem a filha de Luis Enrique

Adversários nesta quarta-feira (1), pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, PSG e Barcelona se unirão para homenagear Xana, filha do técnico Luis Enrique que faleceu em 2019 aos nove anos após lutar contra um tumor ósseo. O clube catalão leiloará a camisa de seus jogadores e doará o dinheiro arrecadado ao programa "Polseres Blaugrana" (pulseiras blaugranas), da Fundação Barça, que visa humanizar a internação hospitalar de crianças com doenças graves.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Parte da renda do leilão será destinada especificamente à Fundação Xana, iniciativa criada pelo treinador do Paris Saint-Germain, sua esposa, Elena Cullell, e sua outra filha, Sira Martínez. O projeto atua no apoio integral a crianças com doenças graves e suas famílias, oferecendo desde suporte psicológico até ajuda financeira em situações de vulnerabilidade. A fundação, inclusive, foi vencedora do Prêmio Sócrates na Bola de Ouro.

continua após a publicidade

Além do Barcelona, o PSG também leiloará as camisas de seus atletas e os lucros serão destinados integralmente para a fundação que leva o nome da filha de Luis Enrique. Em comunicado, o Barça anunciou que o leilão das camisas será ativado nos próximos dias por meio das plataformas especializadas e será anunciado pelos canais oficiais do clube.

Luis Enrique homenageia filha após conquista da Champions com o PSG

Luis Enrique com a filha no colo nos tempos em que treinava o Barcelona (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Luis Enrique utilizou uma camisa em homenagem à sua filha falecida após a conquista inédita da Champions League pelo PSG. Nas arquibancadas da Allianz Arena, no dia da final, os torcedores do clube francês também ergueram uma bandeira com uma imagem representando os familiares.

continua após a publicidade

Além das homenagens à filha, Luis Enrique comentou sobre a conquista inédita da Champions com o Paris. O comandante revelou que a competição era tratada como uma prioridade desde a sua chegada, mas não escondeu ambição por mais troféus.

— Era o nosso objetivo, a nossa meta desde o ano passado. No segundo ano, alcançamos isso. Queremos continuar escrevendo a história, ganhar mais. O PSG ainda nunca tinha conseguido, mas estávamos em um nível emocional espetacular, muito bom. Controlando a tensão, um ambiente incrível. E agora é um momento de celebrar. É festa.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.