Vini Jr manda recado à torcida e cobra Real Madrid por decisões: 'Temos que melhorar'
No clube desde 2018, brasileiro é um dos líderes do elenco
2025 foi um ano intenso para o Real Madrid. Após um período iluminado em 2024, os Merengues atravessaram uma temporada marcada por turbulências, recuperações frustradas e quedas abruptas, o que demonstrou a dificuldade de se manter no topo. Por isso, Vini Jr se manifestou publicamente antes do encerramento do ano, avaliou o desempenho da equipe e projetou 2026.
Vinícius concedeu entrevista à Real Madrid TV após o treino aberto desta terça-feira (30), realizado no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri. Os torcedores lotaram o palco no reencontro com os jogadores, após a breve pausa da La Liga no fim do ano.
— Sabemos que temos que melhorar para que 2026 seja um ano melhor para todos, e especialmente para os torcedores do Real Madrid. Ainda estou aprendendo muito neste clube, com esses torcedores, com todos. Sabemos que não foi um grande ano para nós (2025), mas não temos dúvidas de que voltaremos, que voltaremos a vencer e que estaremos no topo — disse Vini Jr.
O Madrid retorna ao campo em 4 de janeiro, contra o Real Betis, no Santiago Bernabéu, às 12h15 (de Brasília). Na La Liga, a equipe ocupa a vice-liderança, com 42 pontos em 18 partidas — quatro a menos que o líder Barcelona — resultado 13 vitórias, três empates, duas derrotas, 36 gols marcados e 16 sofridos. Na temporada, o time apresenta atuações irregulares tanto na liga quanto na Champions League; está na sétima posição após seis rodadas, com quatro triunfos, dois fracassos, 13 gols feitos e sete contra.
Como foi o treino? ⚽
O técnico Xabi Alonso comandou uma atividade técnica diante da torcida, que contou com a ausência de Trent Alexander-Arnold, Éder Militão e Dani Carvajal, lesionados, além de Brahim Díaz, que participa da Copa Africana de Nações por Marrocos. Ao final, os jogadores se dirigiram aos torcedores, concederam autógrafos, distribuíram bolas e posaram para fotos. Inaugurado em 2006, o estádio recebe as partidas do time B do Real.
